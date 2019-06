Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhammar i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Kort tid senere skal hennes ektemann, milliardær Tom Hagen (68), ha varslet politiet. Politiet holdt da den kommende etterforskningen skjult, helt til de i januar gikk ut i mediene og ønsket tips i saken.

– Vi anser det nå som svært lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Vi har ikke noe sikre tegn på det motsatte, men vi ser det som usannsynlig, sier politiinspektør Tommy Brøske onsdag.

Grunnen til at de holdt etterforskningen skjult var blant annet fordi de fryktet mulige kidnappere kunne skade Hagen.

Nye ting

I tiden etter at saken ble kjent, har politiet fått inn langt over 1000 tips, og de har etterforsket saken med stor styrke.

Onsdag innkalte de inn til pressekonfeanse.

– Vi vekter nå hypotesene annerledes, og mener det er grunnlag for å endre hovedhypotese, sier Brøske under pressekonferansen.

Politiets tidligere hovedhypotese var at det var snakk om en bortføring med økonomisk motiv.

– Vår hypotese nå er at hun er drept, sier Brøske, og sier de videre mistenker at kravet om løsepenger og kidnapping kan ha vært en måte å skjule drapet på.

Løsepengekrav

I en skriftlig beskjed skal det ha fremkommet et krav om at familien skulle betale en sum i kryptovaluta for å få Hagen tilbake.

Politiet har ved flere anledninger bekreftet at det har blitt fremsatt krav om løsepenger, men at de har anbefalt familien om å ikke innfri kravet til gjerningspersonene.

– Liten vilje til å få gjennomført en betaling og uteblivelse av livsbevis, gjør at teorien om det økonomiske motivet er svekket, sier Brøske.

Han understreker at det ikke er noen enkelthendelse som gjør at hovedhypotesen er endret, men at det er en samlet vurdering av det etterforskningsarbeidet som er gjort og den tiden som er gått.

– Jeg kan likevel si at vi nå vet hvor papiret som løsepengekravet ble skrevet på er produsert, og vi kan ikke utelukke at det er solgt i Norge, sier politiinspektøren.

Siden forsvinningen har politiet gjennomført en rekke undersøkelser på og i nærheten av eiendommen til Hagen-ekteparet.

– Det er sikret spor i saken, men jeg kan ikke gå inn på hva slags spor det er snakk om, sier Brøske, som også understreker at familieboligen er svært interessant, men at de ikke kan slå fast hva som eventuelt er et åsted.

Ingen er så langt mistenkt eller pågrepet for å hatt noe med forsvinningen å gjøre.