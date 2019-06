Snow Patrol skulle etter planen spille på årets utgave av festivalen Glastonbury, men har nå trukket seg da gitaristen Johnny McDaid må hasteoperere nakken.

Monsterhits

Bandet, som blant annet er kjent for monsterhitsene «Chasing Cars» og «Run», annonserte nyheten på sin egen Facebook-side tirsdag denne uken.

– Johnny har et seriøst problem med nakken sin, og etter å ha snakket med flere nevrokirurger var de alle enige om at han må opereres umiddelbart, skriver bandets frontmann og vokalist, Gary Lightbody (43), i Facebook-meldingen.

– Vi er selvsagt alle bekymret for vår bror. Han er et stort lys i våre liv både på og utenfor scenen, og vi vil selvsagt gi all den tid og støtte han trenger til å komme seg, fortsetter Lightbody i følge Daily Mail.

Skadeutsatt

Bandets andre gitarist og vokalist, Nathan Connolly (38), er fra før ute med en nerveskade, og nå ser bandet seg nødt til å avlyse flere konserter.

– Backingvokalene deres er essensielle for vårt uttrykk, og energien og åndene deres er uerstattelige krefter, står det videre.

McDaid er sammen med «Venner for livet»-stjernen Courteney Cox (55). De har vært sammen siden 2013 og skulle etter planen gifte seg. Det gikk dårlig, men paret fant tilbake til hverandre, og Cox har nylig uttalt at de har det mye bedre nå som de ikke er forlovet.