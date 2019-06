Den amerikanske artisten Cardi B (26) må denne uken møte i retten etter en voldsepisode som skjedde på en strippeklubb i New York i august i fjor.

Cardi B, som egentlig heter Belcalis Marlenis Almánzar, er sammen med to andre tiltalt for flere lovbrudd.

Tirsdag møtte hun i retten i Queens i New York, og hun erklærte seg ikke skyldig, ifølge CNN.

Se video av at Cardi B ankommer retten øverst i saken.

– De tiltalte i denne saken er anklaget for å ha angrepet to kvinner som jobbet på en nattklubb i Queens i fjor sommer, sier statsadvokat John M. Ryan i en uttalelse til CNN.

– Ofrene fikk angivelig glassflasker kastet etter dem, alkoholholdige drikker kastet i ansiktet deres, og en av kvinnene fikk hodet sitt slått mot bardisken. Denne typen vold vil ikke bli tolerert i vårt samfunn, sier Ryan videre.

I RETTEN: Cardi B. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP/NTB scanpix

De to andre tiltalte erklærte seg også ikke skyldig, ifølge TMZ.

Avviser anklagene

Artistens representanter har ikke gitt noen kommentar til CNN, men hennes advokat sier til TV-kanalen at han mener det ikke finnes noen bevis for anklagene mot Cardi B.

I en uttalelse til People sier hennes to forsvarere Jeff Kern og Drew Findling at de mener anklagene ikke er riktige.

– Jeg kjenner Cardi personlig. Jeg kjenner henne som en mor, en kone, en datter, en søster og en venn av mange. Jeg kjenner henne som en omsorgsfull, kjærlig og snill person, og derfor aksepterte jeg hennes tilbud om å være hennes forsvarer. Sammen med Cardi, er alle forsvarerne hundre prosent sikre på at denne saken vil få et positivt resultat for henne, sier Finding til People.

Kan få fire år

Rapperen ble arrestert i oktober i fjor for å ha vært involvert i voldsepisoden. I april nektet hun å erklære seg skyldig, og derfor er saken nå tatt videre til retten.

Dersom hun blir dømt, kan hun få opptil fire år i fengsel, ifølge CNN.

Under en konsert i Los Angeles forrige uke gjorde rapperen det klart at hun ikke vil i fengsel.

– Hva faen mener du? Jeg skal ikke fengsel. Jeg har en datter, sa Cardi B fra scenen, ifølge Page Six.

Rapper-ektemann

Ifølge TMZ skal artisten angivelig ha beordret et angrep mot to kvinnelige bartendere på strippeklubben. Cardi B skal ha anklaget en av kvinnene for å ha hatt et forhold til hennes ektemann, rapperen Offset (27).

De to kvinnene påstår at folkene som var sammen med Cardi B kastet flasker og stoler mot dem.

Cardi B og Offset giftet seg i 2017, og sammen har de en datter.