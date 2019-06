Det ble bestemt etter at sentralstyret i sjakkforbundet møttes tirsdag kveld. Møtet kom i stand etter at Carlsen startet den nye klubben for å samle nok delegater til å stemme igjennom bettingavtalen som sjakkforbundet har forhandlet fram.

– Møtet resulterte i at sentralstyret vedtok å engasjere juridisk kompetanse til å se på om delegatene fra Offerspill SK kan godkjennes på kongressen, sier Nesheim til VG.

7. juli skal kongressen i Norges Sjakkforbund (NSF) stemme over om forbundet skal inngå en avtale med selskapet Kindred, som vil gi NSF 50 millioner kroner over fem år. Saken er svært betent, og splitter sjakk-Norge.

Juristene skal ha klart sitt svar i god tid før 7. juli.

Flere har oppfordret sjakkforbundet til å se på om den nye klubbens medlemmer kan generere delegater til kongressen.

1000 nye medlemmer vil gi Magnus Carlsens nye klubb 40 stemmer på kongressen om juristene kommer fram til at de er stemmeberettiget.

Det vil gjøre det mer sannsynlig at kongressen sier ja til et samarbeid med NSF og Kindred.

Carlsen-familien har sagt at de vil betale medlemskontingenten for samtlige nye medlemmer.

– Dersom vi voksne, veletablerte som ikke har noen økonomisk interesse av denne avtalen, skulle stemme den ned, vil jeg se på det som et svik mot denne og neste generasjonen av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner, skrev Carlsen i et Facebook-innlegg i helgen.

Magnus Carlsen har så langt ikke kommentert noe ut over innlegget sitt på Facebook. Han deltar i en Grand Tour-turnering i Zagreb med start onsdag.