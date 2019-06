Kathrines (41) bil ble vraket – syv måneder senere kom en ukjent bompenge-smell

En tidlig morgen i november i fjor kjørte Kathrine Falck på en glatt vei ved Elverum i Hedmark.

Farten var ikke særlig høy, men isen på veien gjorde at bilen mistet grepet.

– Bakenden av bilen sklidde ut i en skarp sving, og bikkja og jeg havnet i grøfta, forteller Kathrine, som slapp unna alvorlige skader, men fikk nakkesleng og prolaps.

Det var Østlandets Blad som først omtalte saken.

Måtte vrakes

Bilen, en Land Rover fra 2001, fikk seg en skikkelig smell. Den ble raskt hentet av servicebil og fraktet til et verksted på Elverum.

– Noen dager senere fikk jeg beskjed om at bilen hadde for store skader til å repareres, og at den måtte vrakes, sier Kathrine.

Bilen ble sendt til forsikringsselskapet, som etter hvert solgte den videre til en vrakhandler.

Inkassovarsel

Syv måneder etter krasjen fikk Kathrine plutselig en stor regning fra Fjellinjen, som opererer bomstasjonene i Oslo og Akershus. Det viste seg at bombrikken fra bilen hennes hadde blitt benyttet helt siden januar, med utgifter på mellom 800 og 900 kroner hver måned.

– Fjellinjen hadde sendt fakturaene til adressen jeg bodde på før, så jeg fikk plutselig inkassovarsel. Jeg skjønte ikke bæret, sier Kathrine.

Hun begynte å fundere over om bilen hadde blitt reparert likevel, men det var ikke det som hadde skjedd. Bilen var nemlig skrapet – det var bare bombrikken som fortsatte å fungere.

– Etter å ha tenkt litt over det, kom jeg frem til at det måtte være noen som hadde stjålet bombrikken, sier Kathrine.

Nesten 5000 kroner

Hvem som stjal er ikke godt å si, men med tanke på når det er registrert at bombrikken begynte å bli tatt i bruk, skjedde det sannsynligvis mens bilen stod parkert på verkstedet.

Overfor Østlandets Blad bekrefter verkstedet at det kan ha vært tyver på ferde, men utelukker samtidig at noen av de ansatte kan være involvert.

Kathrines regninger fra Fjellinjen og inkassoselskapet er på nesten 5000 kroner, som hun nekter å betale.

– Hadde det vært 400 kroner, skulle jeg betalt det bare for å bli kvitt problemet. Men jeg betaler ikke 5000 kroner for bompasseringer jeg ikke har gjort.

– Slipper å betale

Kathrine kaller tyveriet av bombrikken smålig og frekt. Hun forteller at hun ikke engang hadde kommet på tanken om å stjele en bombrikke.

– Jeg ble sint og redd da jeg fikk fakturaen, og gikk litt i kjelleren. Fjellinjen virket heller ikke som de hadde tenkt å gi seg, så da føler man seg litt hjelpesløs, sier Kathrine.