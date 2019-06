Her stoppet USA-drømmen for Oscar (26) og datteren Valeria (2)

Oscar Alberto Martinez Ramirez (26) håpet å kunne starte et nytt og bedre liv i USA.

Den unge mannen fra El Salvador reiste med datteren Valeria (2) og kona Tania Vanessa, og de ankom Matamoros i Mexico på søndag.

Lang prosess

Ifølge avisen La Jornada hadde den lille familien tenkt til å søke politisk asyl i USA, men da de skjønte prosessen ville ta mange uker, kanskje år, bestemte de seg for å svømme over Rio Grande for å komme seg til Texas.

Julia Le Duc er journalist i La Jornada, og ifølge The Guardian hørte hun kona gi sin vitneforklaring til politiet etter at det hadde gått så fryktelig galt med mannen og datteren.

– Faren svømte først over med datteren, og var på vei tilbake til kona, da datteren fulgte etter ham i vannet. Da forsøkte han svømme tilbake for å redde henne, og de ble tatt av en strøm, sier Le Duc.

Le Duc tok bildene av de to som lå i kanten av vannet.

Trumps krav

President Donald Trumps administrasjon har innført et system som gjør at migrantene må vente i Mexico til de får svar på sin søknad – en prosess som kan ta flere år.

Mexico har godtatt at folk som har søkt asyl i USA kan vente i USA, og Trump har varslet at det vil komme store raid for familier som bor i USA ulovlig. Han har uttalt at minst 2000 familier vil bli sendt ut av USA.

Óscar Alberto Martínez Ramírez, kona Tania Vanessa Ávalos og den lille datteren deres hadde ventet i to måneder i en leir for flyktninger og migranter i Matamoros, på mexicansk side av brua over Rio Grande, som utgjør grensa mot USA. Søndag ga de opp forsøkene på å levere asylsøknadene sine til amerikanske tjenestemenn og bestemte seg for å krysse elva ulovlig, melder nyhetsbyrået AP.

Bildet av de to, flytende døde med ansiktet ned i vannet, Valeria under farens t-skjorte og med armen rundt halsen hans, har gått sterkt inn på mange.

– Dette er konsekvensen av Donald Trumps umenneskelige og umoralske immigrasjonspolitikk, tvitrer senator Cory Booker, som har meldt seg på i kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat.

AVSPERRET: Området der de to ble funnet, ble sperret av kort tid etter. Foto: Julia Le Duc / AP / NTB scanpix

– Dette blir gjort i vårt navn, fortsetter Booker, som håper at alle tar en grundig kikk på bildet av Óscar og Valeria.

– Vi orker snart ikke mer. Vi må fortsette å kjempe for disse sårbare sjelenes verdighet, tvitrer demokraten Veronica Escobar, som sitter i Underhuset i Kongressen.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, som er under sterkt press fra Trump for å hindre flyktninger og migranter i å krysse grensa, mener at bildet av de to omkomne flyktningene bør være en vekker.