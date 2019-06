Håper gelé på skuldrene skal revolusjonere prevensjon for menn

– Det er også en rekke kvinner som ikke kan ta forskjellige former for prevensjon, og da blir det et problem. Alt som kan bli bragt inn i dette, er bra, sier hun videre.

– Interessant

Franck Sky jobber som lege ved Colosseum mann, og har fordypet seg i mannens helse. Han har sett nærmere på studien fra Storbritannia.

– Det er en interessant studie hvor deltakerne følges fremover i tid av flere sentra, sier han til TV 2, og forklarer at studien går i fire ulike faser.

POSITIV: Lege Franck Sky har fordypet seg i mannens helse. Han synes studien fra Storbritannia er svært interessant. Foto: Colosseum mann

I første fase blir det gjort konsultasjoner, undersøkelser, brødprøver og sædanalyser. I andre fase starter de på gelén, i kombinasjon med annen prevensjon. I fase tre forsøker de kun å bruke gel, dersom sædkonsentrasjonen er lav nok. I siste fase avslutter de behandlingen, og deltakerne får oppfølging med blodprøver og sædanalyse.

– Studien er uten placebogruppe og alle deltakerne vet at de får medisin og hva slags medisin de får. Dette er muligens en svakhet, sier han.

Også lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold, forteller til TV 2 at hun synes studien virker svært reell.

– Det har lenge vært forsket på prevensjon som gel både for gutter og jenter, og vi som jobber med feltet har hørt at det er under utvikling en stund, sier hun.

Mulige bivirkninger

Medikamentet inneholder nesteron og testosteron. Verken Aarvold eller Sky kan med sikkerhet si om deltakerne får bivirkninger av disse hormonene, da det er ukjent hvor mye som er tilsatt.

– Om dette vil gi bivirkninger er vanskelig å si noe om, og kommer kanskje an på hvor mye testosteron som blir tilført. Bivirkninger på lavt testosteron er først og fremst nedsatt sexlyst, men kan også gi mindre energi, humørendringer og vektøkning, påpeker Aarvold.

– Behandling av nesteron hos menn er meg ukjent. Derfor er det vanskelig å si noe om bivirkninger. Men de vanligste bivirkningene av testosteron er risiko for utvikling av kvinnebryst, hårtap, svimmelhet, hukommelsesproblemer, stemningsforstyrrelser, hodepine og bør ikke gis til pasienter med prostatakreft, sier Sky.

Et delt ansvar

Aarvold forteller at Sex og samfunn er veldig glad for at det nå også blir satset på hormonell prevensjon for gutter.

BRA MED SATSING: Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn, er glad for at det nå blir satset på hormonell prevensjon for gutter. Foto: Kai Myhre

– Kondom er supert, og vi ønsker at alle skal bruke dette som en beskyttelse mot seksuelt overførbare infeksjoner. Dessverre ser vi at det ikke er et trygt prevensjonsmiddel for å beskytte seg mot graviditet. Det er mange ting som kan gå feil med et kondom, og ikke minst er det mange som glemmer det.

Hun mener det bør være like gode muligheter for menn som ønsker å beskytte seg mot uplanlagt graviditet som for kvinner. Aarvold påpeker også at det er kvinner som får bivirkninger ved bruk av hormonell prevensjon.

– Da har parene ikke så mange andre valg enn kondomet eller kobberspiral. Vi tenker også at det blir mer naturlig for begge kjønn å føle ansvar for prevensjonen når det finnes gode metoder for begge, sier hun.

Men selv om Aarvold synes det er bra at det nå blir satset på prevensjon for menn, frykter hun at det tar lang tid før det faktisk blir tilgjengelig for alle.

– Fra tidligere vet vi at det tar svært lang tid før et legemiddel er på markedet. Det har lenge vært skrevet at p-pillen for menn er rett rundt hjørnet, og det har vært lovende resultater på menn som har prøvd det ut. Det tar likevel lengre tid enn man tenker seg. Er studiene lovende, og det er et legemiddelfirma som ønsker å satse tungt på produktet, kan vi kanskje se dette på markedet om 10-15 år. Mange legemidler som blir prøvd ut kommer aldri på markedet, avslutter hun.