Den store og mektige tyske transportorganisasjonen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hevder å ha funnet det som kan være manipulert software i SUV-en Mercedes GLK med 220-dieselmotor.

KBA har siden april i år hatt mistanke om mulig manipulasjonen. Dette skal i første omgang gjelde GLK-modeller produsert mellom 2012 og 2015.

Det er snakk om rundt 60.000 berørte biler.

Nå vil man utvide undersøkelsene rundt dette ytterligere. Blant annet for å se om det kan gjelde andre Mercedes-modeller også.

Kan være snakk om 700.000 biler

I verste fall kan mer enn 700.000 være omfattet av manipulasjonen. Det skriver Frankfurter Allgemeine som er ett av flere tyske medier som omtaler det som kan være en ny dieselskandale.

KBA mener at de aktuelle motorene har høyere utslipp av de skadelige og kreftfremkallende NOX-gassene.

Daimler, som eier Mercedes-Benz , er anklaget for at motorens styreenhet under testing kjøler motoren unormalt mye ned. Da reduseres oljetemperaturen og NOX-utslippene blir liggende under grenseverdien på 180 milligram per. kilometer.

Under vanlig bruk av bilen skjer ikke dette, slik at grenseverdiene for utslipp da overstiges.

Gjelder norske biler også

Daimler bekrefter at de har fått ordre fra KBA om å tilbakekalle biler, men avviser at det er snakk om manipulasjon med software. Daimler har også varslet at de vil gjennomføre tilbakekallingen, og at de vil samarbeide med myndighetene rundt dette.

Etter det Broom erfarer er også flere norske biler omfattet av dette.

– De relevante bilene i Norge er allerede en del av et frivillig tiltak som ble annonsert sommeren 2017. Norske kunder trenger derfor ikke å foreta seg noe for øyeblikket, da de vil bli informert hvis deres kjøretøy er en del av tilbakekallingen.



Det sier Audun Hermansen som er PR- & informasjonssjef hos den norske importøren i en kort kommentar.

Les også: Så langt unna elbil du kommer – men nordmenn står i kø

Video: Slik er Mercedes sin nye elbil, EQC som snart kommer