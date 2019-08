– Hey – kul bil!

Guttegjengen i ungdomsskolealder har hørt lyden i god tid før de fikk se bilen. Nå har de bråstoppet og snudd – og står og beundrer bilen mens jeg venter på å smette ut på hovedveien.

En ting er sikkert: Hvis du liker oppmerksomhet, er det en sikker vinner å bla opp et sted mellom 2 og 2,5 millioner kroner og kjøpe deg en AMG GT C Roadster. For det meste hyggelig oppmerksomhet, som alle de som viser tommel opp, tar bilder og filmer bilen. Men som jeg skal finne ut etter hvert: Ikke bare det heller.

Hvilken bil er så dette? Jo, noe av det minst fornuftige, men også desidert morsomste som kommer fra de ellers så seriøse herrene i Mercedes-Benz. Som navnet sier, er dette en toseters roadster. Under panseret bor det et V8-kraftverk som banker ut ikke mindre enn 557 hestekrefter og har et dreiemoment på voldsomme 680 Nm.

Og som en ekstra bonus: Denne motoren høres! H Ø Y T! Alle støydempingsfolkene må ha hatt fri da GT C ble utviklet. I stedet har AMG jobbet med både motorlyd og eksos. Resultatet er at naboene vil høre deg hver gang du drar avgårde eller kommer hjem. Taket nede og full gass i tunneler er bare hysterisk morsomt, i alle fall de par hundre første gangene.

For to år siden var redaksjonens yngstemann Mats på Vestlandstur med denne bilen og kom hjem med digre Mercedes-stjerner i øynene. Nå har GT C fått en facelift og jeg har tatt på meg den tunge jobben med å finne ut hva den består i.

Under folien er bilen sølv metallic. Da hadde den kanskje vakt litt mindre oppsikt. Kanskje...

Hva er nytt?

Jeg har en mistanke om at selve facelift-biten handler litt om pliktløp. Det er nå en gang høytidelig vedtatt at bilene til Mercedes skal ha en midtlivsoppdatering, og når tyskere vedtar noe blir det naturligvis fulgt opp. Noe annet skulle tatt seg ut!

Så GT C har nå fått nye lykter foran og bak, med mer markert LED-stripe på frontlyktene. Innvendig har det kommet digitale instrumenter, den har også fått nye touch-knapper i midtkonsollen, der du velger ulike kjøremodus, eksoslyd etc. Også rattet har fått touch-brytere og i tillegg har det kommet inn en større infotainmentskjerm.

Der Mercedes nå går over til å bruke samme dashbord i en rekke modeller, har de heldigvis ikke bare løftet over noe fra E- eller S-klassen til denne. Det er gjennomført sportsbilfaktor også innvendig, inkludert seriøst gode seter.

Litt nerdinfo: GT C er eneste GT-modell fra Mercedes som i facelift-utgave beholder samme effekt som før, altså 557 hestekrefter. De øvrige har fått effektøkning.

Her er den – verdens raskeste Mercedes!

Førermiljø som virkelig understreker at her skal det kjøres bil!

Hva er styrker og svakheter her?

Styrkene kan kjapt oppsummeres slik: Alt du ser, alt du hører – og alt du opplever bak rattet. Dette er reinspikka morobil, samtidig som den er overraskende kompromissløs.

Før jeg satte meg bak rattet første gang, ventet jeg litt mer luksuscruiser. Men nei: Her handler det om å gi en optimal kjøreopplevelse.

Det overrasker ikke at Mercedes sørger for nydelig balanse og sylskarpe kjøreegenskaper i en bil som dette. Men vi hadde ventet mer hakket mer komfort og ikke minst: Mer støydemping. Men på en bil som dette betyr det siste flere kilo og dermed også flere kompromisser på kjøreegenskaper. Det har Mercedes styrt unna og vi har sans for prioriteringen.

Bare en liten detalj overrasker litt: Styringen er faktisk overraskende lett. Den er presis og kjapp, men kunne etter vår mening godt vært litt tyngre, for virkelig å understreke sportsbilfølelsen.

Ut over det: 4,55 meter lang bil som veier 1.660 kilo og har 557 hestekrefter under panseret. Og har du anledning til å la den strekke skikkelig ut, stopper det ikke før du når 316 km/t. Det får ikke blitt feil!

Dette skjer når den selvkjørende bilen tror du har sovnet

Den håndlagde kraftverket under panseret er signert, det er en AMG-tradisjon vi har sans for!

Hva koster den?

Dette er naturligvis ikke billig moro. Startprisen på GT C er 2.239.900 kroner. Testbilen har i tillegg fått en rikelig dose ekstraustyr og -pakker. Dermed ender vi nesten på 2,5 millioner kroner, nærmere bestemt 2.450.000,-.

Isolert sett mye penger. Men dette er ikke bare en bil, det er også en investering i egen velvære, hver gang du tar den med ut på tur!

Topp 5: Norges billigste med 4x4

Hvem er konkurrentene?

Audi ypper seg med sin R8 i dette selskapet. BMW har sin M850i, der får du 530 hestekrefter og en lavere prislapp (1,9 millioner).

Jaguar F-Type har også mye lavere startpris, hvis du ikke trenger superkrefter. Den starter faktisk på under en million. Men drar du på og kjøper med 5-liters V8-motor, nærmer vi oss to millioner kroner her også.

Aston Martin Vanquish Volante stiller med V12-motor og 603 hestekrefter og den får GT C til å fremstå som rene billigbilen. 3,5 millioner er startprisen på denne.

Porsche har ikke overraskende flere kandidater. Går du for 911 Carrera S cabriolet, starter den moroa på 1,78 millioner kroner.

Laangt panser, her snakker vi helt riktige roadster-proporsjoner.

Vil naboen bli imponert?

Ja, gjett om! Her får du bilen som med stor sannsynligvis gruser alt annet i nabolaget. Ikke bare ser den rå ut, den høres også svært godt hver gang du kommer kjørende.

Bor du i et område med høy Miljøpartiet De Grønne-faktor er det nok også gode muligheter for at du kjapt opparbeider deg et versting-stempel. Så får du jo vurdere hvor mye du bryr deg om slike ting...

Jeg opplever faktisk noe som jeg aldri har gjort før med en bil, selv om jeg har vært så heldig å få kjøre ganske mye gromt og utagerende etter hvert. I Oslo sentrum blir jeg stående på rødt lys. Motoren buldrer godt og flere snur seg etter bilen.

Der kommer en dame i 50-årene på sykkel, hun er av typen som ser ut som hun sykler minst fire mil til jobben, hver dag. Nå stopper hun opp, ser på bilen så på meg – og så bare rister hun på hodet før hun sykler videre igjen. Og jeg – jeg klarer ikke å dy meg og gir på litt ekstra når det straks etter blir grønt lys!

Naboen vil neppe tro hva du har betalt for denne

Den vekker oppsikt, både på godt og vondt...

Broom mener:

Det er få av oss som noen gang får anledning til å kjøpe en bil som denne. Har du familie, boliglån og andre forpliktelser, blir det gjerne med drømmen. Men for en drøm!