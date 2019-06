– Barcelona jakter Victor Lindelöf

Barcelona har Manchester United-stopper Victor Lindelöf som alternativ dersom førstevalget Mathijs de Ligt skulle glippe, skriver spanske Mundo Deportivo. Ifølge avisen har katalanerne vært i kontakt med United flere ganger i løpet av juni, men så langt fått nei på sine fremstøt. Lindelöf spilte en viktig rolle i Uniteds midtforsvar denne sesongen.

Tottenham er nære å signere Lyons midtbanespiller Tanguy Ndombele (22) for om lag 700 millioner kroner, skriver Sky Sports. Han blir i så fall tidenes dyreste Tottenham-spiller. 22-åringen har vært koblet til klubber som Manchester United, PSG og Juventus.

Leeds' 18 år gamle stortalent Jack Clarke er på vei til samme klubb for drøyt 91 millioner kroner, skriver Sky Sports. Unggutten spilte 22 kamper i Championship forrige sesong.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er på spillerjakt i sommer. Ifølge spanske ABC de Sevilla er nordmannen interessert i å hente Sevilla-spiss Wissam Ben Yedder til Old Trafford. Franskmannen har en utkjøpsklausul på 386 millioner kroner.

Både United og City har i lang tid blitt linket til Leicester-stopper Harry Maguire, og nå melder Sky Sports at begge klubber er i samtaler med Leicester og villige til å bla opp 700 millioner kroner for engelskmannen. Maguire skal være fornøyd med å bli i Leicester, men er åpen for ideen om å flytte til en av Englands topp seks-klubber.

Juventus-legende Gianluigi Buffon (41) nærmer seg en retur til den italienske storklubben. Buffon vil signere en ettårskontrakt, med en plan om en fremtidig direktørrolle, skriver Sky Italia.

Antoine Griezmann nærmer seg Barcelona, og overgangen vil bli gjennomført så fort utkjøpsklausulen på i overkant av 1,15 milliarder blir aktiv 1. juli, melder The Telegraph.

Manchester United er også interessert i å hente den franske 15-åringen Mathis Rayan Cherki fra Lyon, skriver The Telegraph. Også Real Madrid, Juventus, Barcelona og Bayern München følger med på talentet.

Simon Mignolet er ønsket av Crystal Palace. Palace er villige til å betale 86 millioner kroner for Liverpool-keeperen, skriver Evening Standard. Liverpool på sin side ønsker ikke å selge keeperen til Palace, og at det vil kreve et godt bud for at de skal vurdere å selge, skriver ESPN.

Real Betis forbereder et bud på 108 millioner kroner for Liverpool-spiss Divock Origi, skriver franske BeIn Sports. Origi spilte en viktig rolle for Liverpool mot slutten av sesongen, og scoret blant annet i Champions League-finalen.