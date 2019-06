David Silva har vært blant spillerne som har dannet stammen i Manchester Citys storhetstid det siste tiåret. Men nå nærmer det seg slutten.

Overfor BBC og øvrig britisk presse bekrefter den 33-årige spanjolen at han gir seg i Manchester City etter den kommende sesongen. Da vil Silva ha spilt ti sesonger i den lyseblå drakten.

– Ti år er nok for meg. Det er et perfekt tidspunkt. I utgangspunktet snakket City om to år til, men jeg bestemte meg for å signere for ett år til slik at jeg avslutter på ti år, sier Silva.

Dermed går det mot slutten for en av de mest markante spillerne i Premier League. Silva er én av tre spillere som har vunnet Premier League hele fire ganger med Manchester City. I tillegg har mannen med den presise venstrefoten løftet trofeet i FA-cupen to ganger og ligacupen fire ganger.

– Sirkelen er sluttet. Det (ti år) er et fint tall. Jeg kan aldri forestille meg å spille mot City med et annet lag. Så ti år - det er det, sier Silva.

Til Mirror sier Silva at han har lyst til å avslutte karrieren hjemme på Gran Canaria, men det blir kun en realitet om Las Palmas rykker opp til La Liga den kommende sesongen.

– Fotballen endrer seg. Hvem vet? Men jeg ville elsket å avslutte karrieren min i Las Palmas. Det avhenger av laget og spillerne. Jeg kan ikke dra hjem for å spille andredivisjon, sier Silva.