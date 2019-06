Valget i Danmark ble holdt 5. juni. Siden har det pågått regjeringsforhandlinger. Tirsdag kveld ble det omsider klart at Mette Fredriksen danner en mindretallsregjering og blir ny statsminister i Danmark.

Det melder danske TV 2.

– Det er selvfølgelig med stor glede, at vi etter tre uker med forhandlinger, kan meddele at det er flertall for å danne en ny regjering i Danmark, sa Fredriksen like før midnatt tirsdag kveld.

Dermed blir det satt et foreløpig punktum for regjeringsforhandlingene, og Danmark får en sosialdemokratisk regjering med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.