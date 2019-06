Audi Q7 har vært en slager her hjemme. Raust med plass, mye utstyr, firehjulsdrift og en passelig dose status er ting vi nordmenn liker.

Men det var først da den kom som ladbar hybrid at det tok skikkelig av. Vi nordmenn elsker jo biler med ledning. Q7s ladbare løsning kombinerer diesel- og elmotor. Det er gunstig når batteripakken er tom og den fossile motoren må ta over. Mange eiere av ladbare hybrider med bensinmotor har erfart at forbruket kan bli svært høyt når strømmen er brukt opp.

Nå har det allerede gått fire år siden Audis største kom på markedet i andre generasjon, og Audi har funnet ut at tiden for en liten midtlivs-oppdatering er på sin plass.

Det første man legger merke til er det typiske Audi-grillen, som nå med seks stående lameller som gir bilen et kraftfullt uttrykk. De todelte luftinntakene på sidene har en mer ekspressiv linjeføring, som sammen med den synlige avslutningen på beskyttelsesplaten mellom dem, understreker SUV-ens økte bakkeklaring – og offroadkvaliteter. Frontlyktene, om ønskelig med HD Matrix LED-teknologi og Audis laserlys, understreker bilens bredde med selve lysgrafikken.

Bak binder en kromstripe sammen baklysene. Det grafiske formspråket i lyktene er teknisk, og helheten trekker den horisontale karosserilinjen forover. Designerne har oppnådd et stramt uttrykk med rene flater i hele bilens bredde, spesielt i området rundt nummerskiltet. I S-line utgave, blir fremtoningen enda mer markant. Det sier Audi selv i en pressemeliding.

Slik ser den oppgraderte Audi Q7 ut bakfra.

Viktige forbedringer

Audi skal ha gjort merkbare endringer på kjøreegenskapene. I tillegg til en optimert firehjulsstyring, som tillater så mye som fem graders utslag i motsatt retning i lav fart, er det mulig å bestille Q7 med aktive krengningsstabilisatorer. Når man kjører rett frem, gir det vesentlig mindre vibrasjoner som forplanter seg oppover i bilen på dårlig vei. Ved sportslig svingkjøring, vil derimot stabilisatorstagene motvirke bilens bevegelser, noe som reduserer krengningen.

Adaptivt luftunderstell gir variabel bakkeklaring, og gjør Audi Q7 klar for offroadutfordringer. Velges S-line e ksteriør, inkluderer det en anelse fastere sportsversjon av det adaptive luftunderstellet, som også senker bilen 15 mm.

Slik gikk Audi fra raring til luksusbil

Innvendig kjenner vi igjen designet fra andre Audi-modeller. Interiøret holder høy kvalitet.

Plug-in kommer

Alle motoralternativene i Audi Q7 vil være tilkoblet en åttetrinns automatisk girkasse og permanent firehjulsdrift. To dieselmotorer vil være tilgjengelige ved lansering. Kort tid etter markedsintroduksjonen vil også en bensinmotor kunne leveres, og like deretter følger en ladbar hybrid.

Mildhybridteknologi som standard spiller en viktig rolle i å effektivisere drivlinjene. I vanlig bruk vil kundene kunne spare opptil 0,7 liter per 100 km med denne teknologien. Den sentrale komponenten i mildhybridsystemet er en beltedrevet starter og generator (BAS). Den leverer opptil 8 kW effekt til 48-volt anlegget, som lagrer energien i et litium-ion-batteri.

Dersom føreren letter på gasspedalen mellom 55 og 160 km/h, vil Audi Q7 regenerere energi, rulle på tomgang, eller seile i opptil 40 sekunder med motoren avslått. BAS-enheten starter motoren igjen så snart gasspedalen berøres, og det gjør den raskere og smidigere enn en konvensjonell startmotor.

Hytte-ekspressen for deg med dårlig tid

Lykter og grill er forsiktig endret, men det er aldri noen tvil – dette er Audi.

Velutstyrt

Audi Q7 kan velges som fem- eller syvseter. Interiøret preges av plass, komfort, mye utstyr og praktiske hverdags-løsninger.

Interiørdesignet harmonerer med det nye, digitale betjeningskonseptet, som er basert på to store touchskjermer med haptisk og akustisk tilbakemelding. Når de er avslått, blir de nesten usynlige – som en de av de sorte, dekorative flatene i interiøret.

«MMI navigation plus» gir det nyeste av tilkoblinger Det har Wi-Fi hotspot, naturlig stemmekontroll og tilbyr hele den omfattende «Audi connect»-porteføljen av tjenester. Alt fra nettbasert trafikkinformasjon, navigasjon med Google Earth og trafikklysinformasjon fra «Car-to-X» vi være tilgjengelig.

Elbilen er egentlig dyrest – men ikke i Norge

Plassen innvendig har alltid vært Q7s paradegren. Det er den fortsatt.

Lanseres til høsten

Nye Q7 lanseres i september. Da med dieselmotorer. Prisene på nykommeren er enda ikke kjent. Det er neppe stor risiko forbundet med å tippe at mange nordmenn kommer til å vente på den ladbare hybriden.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer informasjon om bilen så snart det foreligger.

