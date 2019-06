Politiet i Sør-Vest fikk melding om hendelsen klokken 21.21, tirsdag kveld.

– Et vitne ringte inn til oss og fortalte at en kvinne var blitt overfalt, slått, sparket og ranet av to gjerningspersoner, sier operasjonsleder Jostein Reiestad til TV 2.

#Sandnes kl. 2121 Fikk politiet melding om en kvinne som hadde blitt slått, sparket og fratatt sin veske og mobil på rutebilstasjonen. Det er beskrevet to menn som gjerningspersoner. Fornærmede kjørt til legevakt for sjekk. Politiet har søkt etter gjerningspersonene uten resultat — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) June 25, 2019

Kvinnen ble slått i ansiktet, og ble kjørt til legevakten for undersøkelser. Gjerningspersonene kom seg unna med mobilen og vesken til kvinnen som er i 40-årene.

– Dette fremstår som en uprovosert handling, og er en alvorlig sak, sier han.

De to gjerningspersonene er begge menn og i 30-årene.

Like før klokken 23.30 skriver politiet på Twitter at de to er pågrepet.

– De mistenkte er kjenninger av politiet, og blir kjørt i arresten, skriver de.