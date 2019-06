Det bekrefter Everton på sine hjemmesider tirsdag kveld.

Ifølge Sky Sports News betaler Everton 220 millioner kroner i overgangssum for Gomes.

Portugiseren har skrevet under på en femårskontrakt med Everton, som strekker seg frem til juni 2022.

– Jeg er veldig glad for å ha signert kontrakt med Everton. Det var ikke en vanskelig avgjørelse å ta, sier Gomes til evertontv.

– Jeg vet at klubben gjorde alt de kunne for å signere meg, og jeg er glad og takknemlig for det. Jeg sa allerede forrige sesong at jeg føler meg som en del av en familie i Everton, og det er noe av det viktigste som gjelder for meg, fortsetter han.

25-åringen spilte forrige sesong på lån hos Everton og spilte 27 kamper og scoret ett mål i Premier League.

– Forrige sesong var en god erfaring for meg. Jeg ønsket å ta del i noe spesielt, og det fant jeg her. Det er det godt øyeblikk for meg at jeg nå har signert for Everton. Ambisjonene til klubben er store, og det gjelder også for meg, spillerne og fansen. Dette er noe jeg gleder meg til, sier Gomes.

Gomes har vært Barcelonas eiendom siden 2016, etter at Camp Nou-klubben hentet midtbanespilleren fra Valencia. Nå fortsetter han altså karrieren i Everton permanent.

Gomes, som startet karrieren i Benfica, har foreløpig fått med seg 29 landskamper for Portugals A-landslag. Han har spilt flere landskamper for Portugals alderbestemte landslag.