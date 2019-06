Vil ikke love at alle får pengene tilbake

Høyesterett har talt; Oslo kommune hadde ikke lov til å kreve inn eiendomsskatt allerede høsten 2016. Kommunen overholdt ikke den lovbestemte fristen for utskriving av skatt. Dermed er innkrevingen av eiendomsskatt i 2016 ugyldig.

Får penger tilbake

Derfor vil 2600 boligeiere, som sto bak et gruppesøksmål mot Oslo kommune, få tilbake den eiendomsskatten de betalte i 2016. Men over 50.000 personer i Oslo betalte den samme skatten til kommunen. Disse vil ikke byrådet svare på om får tilbake den ulovlig innbetalte skatten.

– Når det gjelder de som har gått til søksmål mot Oslo kommune så vil de få tilbake de pengene de har betalt i eiendomsskatt. Dette arbeidet starter vi med så snart det er mulig. De vil få tilbake pengene, sier byrådssekretær Vegar Andersen (Ap) til TV 2.

– Hva med de som ikke var med på søksmålet, men som likevel har betalt inn en ugyldig skatt?

– Ja, det er et stort spørsmål å stille. Men nå fikk vi den dommen i dag og hvordan vi vil innrette oss i forhold til alle de andre som betalte inn eiendomsskatt i 2016 er noe vi nå vil vurdere, sier byrådssekretæren.

– Hva syns du selv?

VIL IKKE LOVE: Byrådssekretær Vegar Andersen i Oslo (Ap) vil ikke love at alle får tilbakebetalt eiendomsskatten. FOTO: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det er noe vi må få lov til å vurdere litt nærmere, men det er naturlig at vi ser på og vurderer om vi skal tilbakebetale, svarer Andersen.

– Mange vil synes at det er urettferdig at bare de som har gått til søksmål mot kommunen får tilbake en ugyldig innkrevd skatt?

– Ja, jeg hører du sier det, men samtidig må vi få lov til å vurdere premissene i dommen før vi kommer med en endelig konklusjon.

Byrådssekretæren sier at denne konklusjonen kommer før 4. september, som er første anledning byrådet har for å fremme en sak for bystyret.

Krever at alle får tilbakebetalt

Men både Huseiernes Landsforbund, som støttet gruppesøksmålet i tingretten, og Oslo Høyre mener at alle de 55.000 som betalte eiendomsskatt i 2016 må få tilbake pengene så snart det er mulig. Byrådslederkandidat for Høyre Eirik Lae Solberg, mener dommen i Høyesterett er et sviende nederlag for byrådet.

– Høyesterett slår fast at skatten er krevd inn ulovlig. Så nå bør Oslo kommune snarest ta konsekvensene av dommen og betale tilbake den eiendomsskatten som de ulovlig har krevd inn fra innbyggerne i 2016. Og da må de likebehandle alle skatteytere, ikke bare de som har gått til søksmål. Dette bør byrådslederen gjøre klart med en gang, sier Lae Solberg til TV 2.