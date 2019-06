Nedgravd kunstgress begynte å ryke – da gikk alarmen

Det er forbudt å sende kunstgress med granulat til deponi.

Likevel kan TV 2 dokumentere at det blir gjort i Norge i dag.

Årsaken til forbudet er at det kan være brannfarlig. Det kommer frem i forskrift om avfallshåndtering, og bekreftes av Miljødirektoratet.

– Deponering er ikke tillat, så det ønsker vi at absolutt ikke skal gjøres, sier Ole Myhrvold, anleggssjef i Norges Fotballforbund (NFF).

Gummigranulatet på banene, som ofte er gamle opphuggete bildekk, inneholder kjemiske stoffer. De kan være brannfarlige ved nedgraving.

Det fikk Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) erfare.

Røykutvikling i deponi

Høsten 2016 mottok de en bane fra en kommune på Vestlandet, som ble gravd ned i deponimottaket.

Noen måneder etter nedgravingen begynte det å røyke fra jorden. Med frykt for at hele deponiet skulle ta fyr, iverksatte de ansatte full beredskap.

De sprøytet vann over området og begynte å grave etter røykkilden med gravemaskin. Og noen meter under overflaten fant de det de letet etter.

Rundt 50-60 tonn med kunstgress, fylt med gummigranulat og sand.

– Jeg ble temmelig overrasket. Jeg trodde ikke et plastprodukt kunne lage varmgang i et deponi, sier Ole A. Svendsen, driftsleder i HIM.

– Glovarmt

Flak på flak med kunstgress ble hentet opp av gravemaskinen. De var glovarme – alle sammen.

– Gresset hadde begynt å smelte. Jeg forsøkte å ta på det, men det gikk ikke. Det var for varmt, sier Svendsen.

Dersom det hadde blitt liggende litt lenger er han redd for at en deponibrann kunne oppstått.

– I så fall ville det tatt dager å få slukket det, sier driftslederen.

Han var ikke klar over at det var forbudt for deponier å ta imot kunstgressbaner med granulat.

Deponeres

Og det har han ikke vært alene om å være. TV 2 vet at selv om det eksisterer et forbud mot deponi, er dette en løsning flere kommuner selv åpner for i anbudsprosesser - selv uten å spesifisere at granulat må fjernes.

Når kommuner eller klubber bytter baner ber de om at noen utfører jobben med å fjerne den. Det koster med nytt dekke, det koster å fjerne det gamle.

En kunstgressbane har en levetid på mellom fem og ti år.

– Formuleringene i anbudene er gammeldagse. Det har i mange år vært forbudt å levere kunstgress med gummigranulat til deponi. I hele Europa, sier overingeniør i NTNU, Bjørn Aas, som har ledet et forskningsprosjekt, der han blant annet har sett på hva som skjer med kunstgresset den dagen det ender opp som avfall.