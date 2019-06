Gulbrandsen til Erdogans store fotballprosjekt: – Han går til en av Tyrkias mest forhatte klubber

Erdogan forstår hvor viktig fotball er for folket i Tyrkia. Flere titalls millioner er lidenskapelig opptatt av fotball. Flere supportere av de tre andre lagene i Istanbul skal imidlertid være kritiske til myndighetene. Istanbul Başakşehir er et forsøk på endre på dette ved å fremstå som en klubb som skal vise frem alt det positive Erdogan og AKP gjør for det tyrkiske folket.

Samtidig har Istanbul Başakşehirs hovedsponsorer nære bånd til det styrende partiet AKP.

– Vil kontrollere massene

Berk Esen, professor i internasjonale relasjoner ved Bilkent Universitetet i Ankara, forklarer dette slik overfor Financial Times:

– Populistiske ledere er alltid interessert i å påvirke folket, og hvis de kan, kontrollere alle sektorer som tiltrekker seg massene. Siden fotball er den desidert mest populære sporten i Tyrkia, så er det ikke overraskende at AKP og Erdogan ville involvere seg, opplyser professoren.

Istanbul Başakşehirs klubbdirektør, Goksel Gumusdag, benekter imidlertid at klubben har for nære bånd til myndighetene, til tross for at han er politiker for det styrende partiet AKP.

Kritikerne er av en annen oppfatning.

– Den eneste grunnen til at klubben har opplevd suksess er at myndighetene støtter klubben, uttaler en Galatasaray-fan, som ønsker å være anonym.

– Kan være en hevn

Den oppfatningen deler også Morten Galåsen.

– De mest paranoide av oss husker nok protestene i 2013 som gikk over flere uker. Da gikk Fenerbahce-fansen, Besiktas-fansen og Galatasary-fansen sammen for å beskytte den vanlige protestanten. De siste årene har Istanbul Başakşehir opplevd en enorm opptur, og det er lett å tenke at Erdogan med Istanbul Başakşehir-prosjektet ser på dette som en slags hevn, i hvert fall for de mest paranoide av oss, sier podcast-programlederen.

Men selv om Istanbul Başakşehir har opplevd stor suksess, og ble nummer to i den tyrkiske toppdivisjonen forrige sesong, tiltrekker klubben ikke akkurat mange fans på hjemmekampene. Snittet er kun på 5500 tilskuere på hjemmekampene. Hvilke lag fansen støtter går ofte i arv, og akkurat det er vanskelig å endre på for Erdogan.