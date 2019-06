Politiet i Sør-Vest fikk melding om hendelsen klokken 15.43. Da hadde to guttene allerede vært borte i drøyt to timer.

– Det er to gutter på seks år som har forsvunnet fra Bø skole på Jæren, sier operasjonsleder Jostein Reiestad til TV 2.

En hundepatrulje og tre politipatruljer bisto i søket etter guttene.

Frivillige ble også kalt inn i søket.

Politiet har funnet de to guttene i godt behold i sentrum av Nærbø etter tips fra publikum. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) June 25, 2019

Like etter klokken 17.00 opplyste politiet på Twitter at de to guttene var funnet i god behold, etter tips fra publikum.

– De ble funnet klokken 17.10, i nærheten av jernbanestasjonen. I luftlinje er det cirka én kilometer fra skolen hvor de forsvant, sier Reiestad.



Ifølge politiet var de i fin form, og de forsto fort alvoret rundt saken etter å ha blitt oppsøkt av flere politipatruljer.