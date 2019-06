«Én ting skal damefotball ha: Man får mang en god latter»

«Damefotball er så jævlig å se på at det burde vært sladdet»

«VM for damer er på samme nivå som G14-fotball, og her krever damene like mye penger som menn. Kyss meg i ræva!»



Kvinnefotball er i vinden som aldri før - men eksemplene over viser at det fortsatt finnes noen få tastaturkrigere der ute.

– Jeg vet at folk skriver sånt, og det synes jeg de kunne holdt seg for god for. Du blir jo litt irritert, sier landslagets Karina Sævik.

– Jeg orker ikke bry meg om det. Jeg bare blar meg videre. Det føles ikke ut som de vet hva det går ut på og hva vi legger ned av innsats. For meg blir slike ting bare for dumt, sier Ingrid Syrstad Engen.

Kritikken har stilnet

År etter år har fotballspillende jenter i Norge måttet tåle slike meldinger. Jentene understreker at de lar det prelle av seg. Det blir ikke lenger oppfattet som noe særlig problem.

Likevel godter nok enkelte av kvinnefotball-entusiastene seg litt nå.

Seerrekorder verden over, tidvis fulle tribuner og folkefest i Frankrike - og ikke minst prestasjoner i ypperste klasse på banen. VM har utviklet seg til å bli et perfekt utstillingsvindu for sporten.

– Det føles helt riktig ut. Det føles utrolig bra ut, rett og slett, at vi får oppleve det her, sier Ingrid Syrstad Engen.

Landslagstrener Martin Sjögren har vært med i kvinnefotballen i en årrekke.

– Utviklingen har vær ekstrem. Interessen enorm. Jeg har fulgt flere mesterskap, og aldri har jeg opplevd så masse trøkk som her, sier landslagssjefen.



Spesielt én ting gleder svensken.

– Det er at det prates mer positivt om spillet. Det prates mer om spillet og ikke alt mulig annet. Undervegs i et mesterskap synes jeg det er viktig å prate om fotballen. Så synes jeg godt at man kan ta andre diskusjoner i andre perioder, sier Sjögren.

Guro Reiten tror kvinnefotballen har vist seg fram fra en god side i Frankrike.