Stabæk bekrefter på sine hjemmesider at klubben har hentet Yaw Ihle Amankwah.

Han kommer fra danske Hobro, og har signert en avtale ut 2021-sesongen med Stabæk.

Amankwah fikk sitt gjennombrudd i Brann tilbake i 2007, før ferden gikk videre til Sandefjord fem år senere.

– Har oppnådd det jeg ville

Siden 2015 har stopperen spilt for danske Hobro. Nå vender stopperen, som fyller 31 år 7. juli, nesen hjemover.

– Det er godt å være her i Stabæk. Jeg fikk mitt gjennombrudd i Brann som unggutt, og etter rundt fire sesonger der gikk jeg videre til Sandefjord, og hadde en fin tid der. Nå har jeg spilt to og et halvt år i danske Hobro IK, og fått oppnådd det jeg egentlig ville oppnå. Nå følte både jeg og familien at tiden var inne til å reise tilbake til Norge, og jeg er veldig glad for å være i en så tradisjonsrik klubb som Stabæk, sier Amankwah, som er glad for å ha fått sjansen i utlandet på profesjonelt nivå.

– Jeg har alltid sett på det som en som en utfordring å vise seg frem utenfor Norges grenser og prøve seg i en annen liga. Som liten gutt drømte jeg om Manchester United, men jeg har nå fått spille i en annen liga og spilt noen artige kamper mot lag som Brøndby og FC København. Jeg fikk oppleve opprykk med Hobro og to sesonger i Superligaen. Men nå var det på tide å vende nesten hjemover, fortsetter han til Stabæks hjemmeside.

– Tidspunktet er perfekt

Han gleder seg til å ta fatt på karrieren i Stabæk.

– Jan Jönsson er tilbake, og tidspunktet og rammen rundt laget nå virker lovende. Det blir nok tøffe tak i høst, men det er jeg klar for, forsikrer bergenseren Yaw Ihle Amankwah.

Han er spilleklar fra 1. august, men starter å trene med klubben allerede mot slutten av inneværende uke.