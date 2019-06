Her er det gamle kunstgresset på Aspmyra lagt i naturen: – Dette er helt uforsvarlig

Rundt et tjern i Bestemorenga, et av Bodøs mest populære turområder, er plenen så perfekt. Grønn, kortklipt og behagelig å gå på.

Det er bare ett problem. Det er ikke ekte gress.

For gressmatten, som ble lagt rundt tjernet for å gi de lokale fluefiskerne gode treningsfasiliteter, er laget av plast. Den pleide å ligge på Aspmyra Stadion – som er hjemmebanen til eliteserielaget Bodø/Glimt.

Gummigranulatet er ikke fjernet. Og flere flak ligger i kontakt med vannet.

TAR PÅ SEG SKYLD: Lars Bang i Bodø kommune innrømmer at kommunen gjorde en tabbe da de ga bort kunstgresset sitt. FOTO: Sigfinn Andersen

Det var ikke Bodø kommune klar over før TV 2 viser dem det gamle kunstgresset.

Innrømmer feil

– Det er første gang vi er her, sier Lars Bang, seksjonsleder for idrett- og friluftsliv i Bodø kommune.

– Hva tenker du når du ser dette?

– Det skal ikke være slik som dette. Dette må vi få ryddet opp i med en gang. Det burde aldri ha vært gitt tillatelse til dette heller, sier Bang.

Men det var Bodø kommune selv som valgte å gi deler av Aspmyra-matten bort til fluefiskerlaget.

– Ja, det skal vi innrømme, sier seksjonslederen.

Her ligger kunstgresset i ved vannkanten.

I mange år har kommunen gitt bort utslitte kunstgressbaner til lag og foreninger. Tanken om at gjenbruken banene, som defineres som avfall, kunne gi konsekvenser for miljøet, slo dem aldri.

– Det var gode intensjoner den gangen, men det var ikke gjennomtenkt. Vi tenkte ikke på miljøet, vedgår Bang.

– Var det en tabbe å gi det bort?

– Ja, absolutt.

Flere eksempler

Men kunstgresset rundt tjernet er ikke det eneste som ligger i Bodø-naturen. Bare noen hundre meter unna, inne på området til Bodø Østre Skytterlag, ligger ruller av kunstgress sammen med annet skrot.

De er det grodd mose på, noe som tilsier at de har lagt der en stund.

MER KUNSTGRESS: Slik ser det ut noen hundre meter unna tjernet i Bestemorenga. Der ligger det flere ruller med kunstgress fra en annen bane i Bodø. FOTO: Sigfinn Andersen

Mye tyder på at kunstgresset er det som ble fjernet fra Nordlandshallen i 2011.

– Dette er en miljøtrussel. Spesielt når man har så mye kunstgress rundt over alt, som vi egentlig ikke kjenner til heller. Vi må håndtere dette etter hvert som vi finner mer, sier Bang.

Ulovlig

Miljøprofessor Ketil Hylland ved Universitet i Oslo liker ikke det han ser.

– Jeg tenker at dette er en helt uforsvarlig håndtering av avfall. Man kan jo ikke gjøre sånn. Det ligger jo inntil et vann, der det er dyreliv. At det ligger der kan jo få direkte konsekvenser, sier han, idet han blir vist bildene av kunstgress i Bodø-naturen.