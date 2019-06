Mandag 17. juni landet 23 år gamle Mackenzie Lueck på Salt Lake City International Airport i Utah i USA, etter å ha vært i en begravelse hos sin bestemor i California.

Tidslinje

Ifølge en tidslinje politiet har satt opp, landet hun rundt klokken 01.35. Like etter klokken 02.00 sendte hun en melding til moren sin om at hun hadde landet.

Det skriver CBS News.

Rundt 40 minutter senere brukte hun tjenesten Lyft til å komme seg hjem.

Nå opplyser politiet at hun ble fraktet til en park, drøyt 20 minutter unna flyplassen. Der skal hun ha møtt en ukjent person med en bil.

– Etterforskerne har snakket med Lyft-sjåføren som kjørte Mackenzie fra flyplassen til parken. Vedkommende har fortalt at 23-åringen møtte en ukjent person, men at hun ikke virket å være i noen form for nød, sier assisterende politisjef i Salt Lake City, Tim Doubt, ifølge CBS News.

– Jobbet døgnet rundt

Lueck puttet bagen sin i bilen, og satte seg inn. Siden er det ingen som har noe fra henne.

– Våre etterforskere har jobbet døgnet rundt for å løse denne saken, sier Doubt videre.

Politiet har forsøkt å finne ut hvem personen som møtte 23-åringen i parken var, men foreløpig uten hell. De har saumfart området rundt parken for spor, samt sett på overvåkningsbilder.

Etter møtet i parken er det ingen som har hørt noe fra kvinnen. Ifølge CBS sier en talsperson for familien at en stor del av etterforskningen dreier seg om Lueck's kjærlighetsliv, og hennes bruk av dating-apper.

Etterforskerne undersøker nå om hun hadde noen hemmelige kontoer eller en hemmelig telefon.

– Vi har ikke noe bevis på at noe kriminelt har skjedd. Men omstendighetene rundt, og at hun har forsvunnet fullstendig gjør oss bekymret, sier Tim Doubt.