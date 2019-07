Bekreftet: Lampard er ny Chelsea-manager

– Det kan hende at de vil prøve å bygge noe nytt og mer langsiktig. De har en enorm stall med unge spillere ute i Europa som ikke har fått plass på laget. De har flere fenomenale talenter som de har dyrket frem over mange år. Spørsmålet er jo selvsagt om det er for tidlig å gå løs på en sånn oppgave for Lampard.

– Alltid en risiko

TV 2s fotballekspert Petter Myhre har tidligere omtalt ansettelsen av Lampard som naturlig, men også som en risiko for Chelsea.

– Samtidig er det en viss form for gambling. Det er en tidligere fantastisk god spiller og en klubblegende, men han har veldig lite erfaring som trener. Og minimalt som topptrener. Det er en stor risikofaktor ved å gjøre en slik ansettelse. Man vet ikke hva man får, selv om han har klare tanker på hvordan han ønsker at ting skal være. Det er noe helt annet å være manager for en storklubb enn spiller, påpekte Myhre.

Myhre tror at Chelsea er villig til å gi Lampard tid til å bygge laget.

– En erfaren manager vil ha større press enn det Lampard har. Han kan flyte på historikken han har der, navnet og personligheten neste sesong. Men han blir også målt på at «vi er en klubb som skal kjempe om titler», og etter at den overgangsnekten er over, kommer han til å leve under samme press som de andre har gjort, konkluderte Petter Myhre.

Tidligere Chelsea-manager Maurizio Sarri forlot Chelsea etter å ha ledet klubben til Europaliga-troféet og tredjeplass i Premier League. Sarri overtar som hovedtrener i Serie A-giganten Juventus, og har skrevet under på en treårskontrakt (frem til 30. juni 2022).