– At skolen ikke har sjekket dette er helt ubegripelig

– Ble mildt sagt sjokkert

Tirsdag har flere av elevene fått sjokkbeskjeden om at vitnemålet deres ikke er gyldig. Én av disse er 19 år gamle Tobias Bakstad som hadde tatt valgfaget lyddesign. Han hadde i utgangspunktet nettopp fullført siste året på videregående med påbygg, etter å først å ha gått ett år med elektro og ett år med automasjon, og ventet på å få vitnemålet. Men det ser det nå ut som han ikke får.

– Jeg ble mildt sagt sjokkert da jeg fikk telefonen. Jeg hadde 5'er i standpunkt og 6'er på eksamen i det faget, og nå får jeg plutselig ikke vitnemål på grunn av det faget, sier Bakstad.

I klassechatten han har med medelevene hersker det nå full forvirring.

– Det er fullt kaos i klassechatten, og det er masse spørsmål som ingen vet svar på, sier Bakstad.

Må utsette studieplaner

19-åringen hadde søkt lærerhøyskolen til høsten, og hadde planer om å studere i Oslo. Nå ser det ut til at han må utsette studieplanene et helt år, og i stedet ta ett nytt valgfag det kommende året for å få vitnemål.

FORTVILER: – Det er et helt år av livet mitt, så det er ganske mye de tar fra meg, sier Tobias (19). Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

Han kan også ta valgfaget som privatist, men da får han ikke førstegangsvitnemål. Da blir det langt vanskeligere å komme inn på høyere utdanning.

– Jeg blir egentlig ganske sint. At skolen ikke har sjekket ut om faget gir studiepoeng før de tilbyr det som valgfag er jo helt ubegripelig. Det å bruke et helt år av livet mitt på et nytt valgfag på videregående er helt ... jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er rett og slett bare for dumt, sier Bakstad.

Skal holde møter med elevene

Han påpeker også at dette får konsekvenser for inntekten hans senere.

– Hvis utdanningen min blir forsinket med ett år, innebærer jo det ett års tapt arbeidsinntekt i andre enden. Det er irriterende mye penger, sier han.

Bakstad skal onsdag møte skolen for å finne ut av hva de skal gjøre videre. Skolen har innkalt alle elevene de har fått tak i til individuelle samtaler for å finne ut av veien videre.

– Vi jobber med å få tak i de siste elevene. Vi vil tilby individuell rådgivning, og sammen med den enkelte elev legger planer for hvordan de på best mulig måte kan få støtte fra skolen så de kan oppnå generell studiekompetanse, sier Grahn.