Øverst ser du hvordan Frankrike fikk straffe mot Norge etter VAR

Det internasjonale fotballforbundet har innkalt til ekstraordinært møte onsdag kl. 15 om det omdiskuterte videodømmingsverktøyet VAR, skriver Aftonbladet.

– VAR fungerte bra i VM i fjor og i Champions League, men da var dommerne på et helt annet nivå. Nå har det sett ut som en del ikke vet helt hvor og når VAR skal brukes. Det har tatt unødvendig lang tid og ikke vært god reklame for VAR, erkjenner TV 2s fotballekspert og VAR-tilhenger Jesper Mathisen.

Dommersjef Pierluigi Collina vil være tilstede på møtet, som finner sted dagen etter åttedelsfinalene og dagen før kvartfinalene starter. Norge - England er første kvartfinale ut.

Møteinnkallelsen skjer dagen etter at VAR igjen stjal oppmerksomheten i Sveriges seier over Canada i fotball-VM. Videodømming ble brukt da Canada fikk straffe etter 67 minutter, og igjen da en svensk straffe ble omgjort på grunn av offside senere i kampen.

Underveis i VM har mange vært kritiske til at VAR stjeler for mye av oppmerksomheten fra selve kampene og tar lang tid hver gang det brukes. Også i Norges kamper er det blitt gitt straffer og omgjort straffeavgjørelser som følge av VAR. Totalt er det dømt 23 straffer på 43 kamper i VM. Det er like mange som på 52 kamper i forrige VM for kvinner.

– En del ikke skikket til oppgaven

Jesper Mathisen er spent på hva Collina vil si på møtet.

– Han har nok hatt en vond følelse i magen ved flere av avgjørelsene. Jeg er usikker på hvilke endringer de kan og vil gjøre midt i en turnering, sier han.

Mathisen er skuffet over dommernes bruk av VAR.

– En del har ikke vært skikket til oppgaven. VAR må håndteres av flinke folk. Jeg skjønner godt at mange har vært kritiske til VAR-bruken i VM. Det er blitt tatt for mange situasjoner og brukt for lang tid.

Men han peker også på at spillerne har ansvar for å holde hodet kaldt og tenker på Kameruns oppførsel mot England.

– Det er jo også forskjell på regler og VAR. Ofte sauses dette sammen. Dommerne må jo dømme etter reglene og bruker VAR til å se hva som er regelbrudd. VM viser at man må se på handsregelen på nytt, for eksempel. Regelen om at keeper må ha én fot på streken på straffer er jo heller ikke VARs feil, men de må dømme på det om de ser regelbrudd på VAR, påpeker Mathisen.