Ford har ikke helt vært med på SUV-festen i det norske markedet, selv om de har solgt familie-SUVen Kuga i mange år her hjemme.

Den har lenge vært litt i skyggen av de mest populære konkurrentene. Men det kan endre seg til neste år, når det kommer en helt ny Kuga som også er ladbar hybrid.

De siste årene har Kuga fått følge av storebror Edge og den mindre EcoSport. Og nå har Ford akkurat sendt ut den første informasjonen om en bil som går inn i en bilklasse som vokser fort verden over: Nemlig kompakte crossovere.

Stort bagasjerom

Vi i Broom fikk et glimt av den tidligere i vår, da vi var invitert på et pressearrangement i Amsterdam hvor Ford viste en rekke elektriske nyheter. Og nå er altså Ford Puma offisiell.

Den skal bryne seg i en klasse som inneholder mange sterke konkurrenter.

Puma har fått et ganske særpreget design, med detaljer som høyt plasserte frontlykter og en kraftig, todelt grill. Samtidig har den høy sittestilling og det største bagasjerommet i klassen, på hele 456 liter.

Innenfor kompakte ytre mål skjuler det seg en bil med mye plass.

Klassens første

Dette bagasjerommet kan utnyttes på en rekke forskjellige måter, og inkluderer Ford MegaBox – et dypt og svært fleksibelt oppbevaringsrom hvor du for eksempel. kan frakte planter som er opptil 115 cm høye i oppreist posisjon.

Du kan også få plass til to golfbager på høykant i det fleksible bagasjerommet. Med syntetisk trekk og dreneringsplugg er MegaBox svært lett å rengjøre med vann, og således perfekt til å frakte skittent sportstøy, støvler og lignende.

Her snakker vi bagasjerom med kjeller!

Bruker mindre drivstoff

Tilgangen til bagasjerommet er dessuten gjort enda enklere med klassens første handsfree bakluke, som åpnes ved å bevege beinet under støtfangeren.

Fords EcoBoost hybrid-drivlinje leverer opptil 155 hk. En integrert startmotor/generator gjenvinner og lagrer energi som vanligvis går tapt under bremsing og og lader det 48-volts, luftavkjølte batteriet.

Mildhybrid-systemet fungerer også som en motor som sømløst integreres med den 3-sylindrede, 1-liters EcoBoost-bensinmotoren. Den bruker lagret energi til å gi bilen ekstra dreiemoment, som skal bidra med opptil 9 prosent redusert drivstofforbruk. Puma vil etter lanseringen også komme i en dieselvariant med en 7-trinns automatgirkasse.

Puma var tidligere en liten tredørs coupe fra Ford. Nå bruker de dette navnet på en ny crossover.

Advarer om fare

Puma tilbys i to utstyrsnivåer, ST-Line og Titanium.



ST-Line kommer med 18- eller 19-tommers aluminiumsfelger, sportsunderstell og grill i matt svart. Puma Titanium har Pearl Grey 18-tommers felger, kromdetaljer i grillen og sideskjørt.

Ved hjelp av hele 12 ultrasoniske sensorer og to kameraer plassert rundt bilen kommer nye Ford Puma med en rekke Ford Co-Pilot 360-førerassistanseteknologier.

Stop & Start-teknologien gjør at den adaptive cruisekontrollen automatisk bremser helt ned til full stopp i en kø, og starter bilen opp igjen dersom stoppet er kortere enn tre sekunder. Et helt nytt system for fareadvarsler kan gi informasjon om viktige situasjoner foran på veien, før de blir synlige for sjåføren eller bilens sensorer. Systemet er ikke koblet til bilens satellittnavigasjon, men mottar informasjon direkte via bilens modem.

Interiøret byr ikke på noen overraskelser, her deler Puma mye med flere andre Ford-modeller.

Styrer bilen inn igjen

Systemet henter sine data fra HERE Technologies, og varsler om alt fra mennesker eller dyr i veibanen, til ulykker eller spesielt vanskelige kjøreforhold.

For første gang leverer Ford også et 180-graders ryggekamera. Dette gir deg bedre oversikt over kryssende trafikk bak bilen når du for eksempel rygger ut fra en parkeringsplass. Med «Road Edge Detection» merker bilen når hjulene treffer grus, gress eller annet på siden av veien, og styrer bilen forsiktig inn på veien igjen.

Puma har også en rekke andre førerassistanseteknologier, deriblant unnamanøverassistent, en bremseteknologi som bidrar til at bilen automatisk bremser etter et eventuelt sammenstøt for å redusere muligheten for påfølgende skader, og Fords antikollisjonssystem med fotgjengeroppdagelse.

Puma er basert på Ford Fiesta, men har betydelig mer plass enn denne.

Kommer til høsten

Puma tilbyr korsryggsmassasje i forsetene, for første gang tilgjengelig i segmentet. Systemet – som har tre styrkegrader og justerbar massasjeretning – bidrar til å gjøre kjøreturen til en behagelig opplevelse. Forsetene er dessuten ekstra tynne, for å gi bedre plass til passasjerer i baksetet, samtidig som de skal være like komfortable.

Salget av nye Puma starter i Norge høsten 2019. Foreløpig vet vi ikke noe om priser på nykommeren, men det er grunn til å vente at Ford legger seg på et gunstig nivå her.

