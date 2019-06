I en pressemelding opplyser politiet at de vil holde en ny pressekonferanse i Hagen-saken, onsdag 26. juni.

– Om få dager er det åtte måneder siden Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Vi får fremdeles mange henvendelser om saken, og kaller derfor inn til en pressebrief for å gi dere en status på noen sentrale spørsmål i etterforskningen før sommeren, skriver politiet i pressemeldingen.

Øst politidistrikt opplyser til TV 2 at de vil snakke om ting som ikke har blitt snakket om tidligere.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober i fjor. Politiets hovedhypotese er at noen har kidnappet Hagen, men de holder også andre muligheter åpne.

I en skriftlig beskjed skal det ha fremkommet et krav om at familien betaler et beløp tilsvarende 85 millioner kroner i kryptovalutaen Monero, en digital valuta som gjør det mulig å være fullstendig anonym.

Politiet har ved flere anledninger bekreftet at det har blitt fremsatt krav om løsepenger, men at de har anbefalt familien om å ikke innfri kravet til gjerningspersonene.

Siden forsvinningen har politiet gjennomført en rekke undersøkelser på og i nærheten av eiendommen til Hagen-ekteparet, men foreløpig uten hell. Ingen er så langt mistenkt eller pågrepet for å hatt noe med forsvinningen å gjøre.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med milliardæren Tom Hagen, som er én av Norges rikeste menn.

