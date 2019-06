Infisert Askøy-vann ble spredt til basseng de trodde var trygt

Varaordfører Bård Espelid sier de vil undersøke hvorfor vannet tilfløt et større område, grundig. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Jeg jobber fortsatt med å få oversikt over alle detaljene knyttet til dette, men jeg kan bekrefte at vann fra Øvre Kleppe nådde flere husstander enn de som vanligvis får vannet sitt derfra. Vi vet at dette har skjedd blant annet fordi at folk som ikke er forsynt med vann derfra også er blitt syke, svarer han på TV 2s spørsmål om saken.

– Hvorfor har dere ikke kommunisert dette ut til befolkningen på en tydelig måte?

– Det å informere til riktig tid er en utfordring, spesielt etter det som skjedde. Det kan godt hende det er noe i den kritikken som kommer, men normalt informerer vi ikke folk om hvilke høydebasseng man får vann fra. Jeg vi har kommunisert på en relativt tydelig måte, sier varaordføreren.

Uforstående til svaret

Det er Askøy-beboer Knut Amundsen mildt sagt uenig i. TV 2 treffer ham ved en midlertidig vannstasjon på Juvikflaten på Askøy. Kommunen har plassert ut vannstasjonen for at innbyggerne skal kunne hente friskt vann på steder som er lett tilgjengelig for allmennheten.

Varaordfører Espelid utenfor det aktuelle høydebassenget. Det er besluttet at dette aldri skal brukes igjen. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Hvis de visste om dette, burde de gitt beskjed. Jeg kan ikke forstå at de sier at de har visst om, og kommunisert dette ut. Senest på folkemøtet kommunen avholdt i går (mandag, journ. anm.), oppfattet jeg at de ikke kunne svare på hvorfor folk utenfor Øvre Kleppes nedslagsfelt ble syke.

Åpnet sluse

TV 2 får opplyst at det noe tid før sykdomsutbruddet ble kjent, oppstod en situasjon som gjorde det nødvendig å transportere vann fra høydebassenget på Øvre Kleppe, til en sone som vanligvis benytter seg av et annet høydebasseng.

En rekke personer i denne andre sonen, spesielt i området Juvik og Krokås, klaget på misfarget vann. Dette kan skje som et resultat av stillestående vann. For å få satt vannet i bevegelse, ble det besluttet å åpne en forbindelse mellom Øvre Kleppe, og denne andre sonen. Denne forbindelsen er vanligvis lukket.

På denne måten kan potensielt infisert vann ha blitt flyttet over i en sone som i utgangspunktet ikke skulle hatt vann som hadde vært innom Øvre Kleppe.

Kritisk til håndteringen

– Når fikk dere vite at husstander også utenfor sonen der man vanligvis får vann fra Øvre Kleppe kunne ha fått infisert vann i springen, varaordfører Espelid?

– Etter det jeg har forstått var det rimelig umiddelbart etter sykdomsutbruddet, men nå spør du om operative detaljer som jeg ikke kjenner fullt ut på stående fot. Dette er noe vi må komme til bunns i, sier Espelid.

Askøy-beboer Amundsen mener kommunen har tilbakeholdt viktig informasjon.

– Vi betaler for dette vannet, og skal kunne stole på at det er rent. Vi gir det til ungene våre. Slik som det er nå, kan det ikke være, mener han.