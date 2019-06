Fikk leasingsmell på 90.000 – slik unngår du å gå i fellen

Det har vært en eksplosiv vekst av privatpersoner som tegner leasingavtaler. Ifølge en rapport fra Forbrukerrådet har leasingmarkedet økt med over 30 prosent de siste tre årene.

Det økende markedet har gjort at stadig flere nordmenn går på en såkalt leasingsmell – at man får en påkostning for skade påført bilen når man leverer den tilbake etter leasingperioden.

Dette fikk Einar Aslaksen kjenne på.

Han har leaset en Mitsubishi Outlander til seg og familien i fire år. Mandag skulle han levere bilen tilbake da kontrakten gikk ut.

– Jeg var forberedt på at det ville komme påkostning, men det jeg fikk var i langt overkant av det jeg fryktet, sier han.

Dagen etter mottok han en e-post fra leasingselskapet. Der sto det at den det var gjort en tilstandsrapport av bilen, og leasingselskapet la ved en totalkostnad for reparasjoner og gebyrer.

Den lød på 86.878 kroner.

– Det første jeg tenkte var «nå ryker ferien», sier Aslaksen.

Svindyr frontrute

Einar mener selv at han har behandlet bilen så godt som man kan forvente de årene han har hatt den. Han erkjenner at det er en noen bulker og riper som han var forberedt på å måtte gjøre opp for, men hadde aldri sett for seg at det skulle bli så dyrt.

RIPE: Dette bildet av frontruten er fra tilstandsrapporten. FOTO: NAF

Fem tips om du skal lease bil Les kontrakten nøye: – Det er kanskje åpenbart, men leser du kontrakten vet du mer om hva du begir deg ut på, sier Iversen. Behandle bilen pent: De to første tipsene er åpnebare, og enkle og følge, men likevel de mest effektive. – Når det gjelder bilen bør du tenke at du skal behandle den som om du låner den av bestekompisen din. Alle skader som er utover vanlig slitasje, må du betale for, sier Iversen. Få skader reparert før du leverer tilbake bilen: Hvis du er uheldig og bulker bilen, lønner det seg at du fikser dette selv. Det har du lov til, og koster som regel mye mindre enn å la leasingselskapet fikser det for deg. Klag med en gang: Om du får en stor påkostregning som du er uenig, må du ta kontakt med selskapet. Start en dialog, og klag med en hyggelig tone. De fleste selskapene er villige til å diskutere. Be om vurdering fra en tredjepart: Hvis du får en stor påkostregning, kan det lønnes seg å få en second opinion. Da vil bilen vanligvis bli sendt til NAF. – Om det likevel viser seg at du må betale for alt sammen, er det kanskje lettere å svelge om en nøytral person har sagt dette, sier Iversen.

Dessuten reagerte han på at det i e-posten står oppført en kostnad for en «slitt frontrute som dessverre koster ca. 37.500,-».

Han sendte en e-post tilbake der han ba om bedre dokumentasjon på den slitte frontruta.

– Jeg spurte om hva som var galt, og hva som gjør at de skulle ha 37.000 kroner for den.

Omtrent 30 minutter senere fikk han svar fra leasingselskapet, som var villige til å se bort ifra kostnaden på nesten 40.000 kroner.

Aslaksen forteller at han ble glad for pristrekket, men at han stusser på at selskapet inkluderer kostnaden om de tar så lett på å se bort ifra den.

– Jeg fikk en e-post med en takst som ser ut som en pris. Man skjønner ikke av seg selv at man kan diskutere på det, sier han.

OUTLANDER: Bilen har blitt kjørt i fire år. I tilstandsrapporten skriver NAF blant annet at frontruta må byttes. FOTO: Einar Aslaksen

Tilstandsrapport gjennomført av NAF

Det er Leaseplan som er leasingselskapet. De har benyttet NAF, som på oppdrag har gjennomført en tilstandsrapport av bilen.

I tillegg til frontruta peker tilstandsrapporten på slitasjeskader, som små bulker og lakkskader. Det gjenværende beløpet på i overkant av 40.000 kroner består av reparasjoner, og en manglende service. Aslaksen sier til TV 2 at servicen er gjennomført, men at det antageligvis ikke har blitt registrert. Partene jobber med å få klarhet i dette.