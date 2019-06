TV 2 Sporten kunne mandag melde at Fredrik Gulbrandsen var på plass i Tyrkia for å signere for tyrkisk toppklubb.

Tirsdag bekrefter Istanbul Başakşehir på sine hjemmesider at nordmannen har signert på en treårskontrakt med klubben.

Gulbrandsen har fått trøye nummer ni i sin nye klubb.

– Klubben har skrevet under på en treårskontrakt med Fredrik Gulbrandsen, som kommer fra RB Salzburg. Vår klubbsjef Mustafa Erogut var på plass under signeringen av kontrakten med spilleren. Vi ønsker Fredrik Gulbrandsen velkommen til klubben og ønsker ham all suksess i vår oransje og blå trøye, heter det i en pressemelding fra klubben.

Blir lagkamerat med Robinho

26-åringen kommer gratis fra Red Bull Salzburg som Bosman-spiller. Gulbrandsens nye arbeidsgiver endte som nummer to i den tyrkiske toppligaen forrige sesong.

SIGNERTE: Fredrik Gulbrandsen signerte tirsdag for sin nye klubb. FOTO: Istanbul Başakşehir

Flere kjente navn spiller for Istanbul Başakşehir. Robinho, som har en fortid i blant annet Santos, Real Madrid og Manchester City, ble hentet til Istanbul Başakşehir i januar 2019. Arda Turan spiller også for klubben. Han er på utlån fra Barcelona.

Istanbul Başakşehir skal denne sesongen inn i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League.

– Har nok forhørt seg med Linnes

TV 2-ekspert Jesper Mathisen understreket at Fredrik Gulbrandsen nok har forhørt seg med Martin Linnes før han valgte en overgang til tyrkisk fotball.

– De beste klubbene i Tyrkia betaler også godt, og jeg vil tro han har rådført seg med sin tidligere lagkamerat fra Molde, Martin Linnes, som spiller i Galatasaray i Istanbul. Han trives veldig godt der nede og signerte ny kontrakt for ikke lang tid siden, så om han nå reiser til Tyrkia blir det nok en fin og spennende opplevelse både på og utenfor banen, sa Mathisen til TV 2 Sporten mandag.

– Gulbrandsen har garantert hatt en god del spennende muligheter når han nå skal finne seg ny klubb, og ender han opp i Istanbul Basaksehir kommer han til en klubb som imponerte veldig sist sesong, og han blir lagkamerat med flere store navn og gode fotballspillere, poengterte TV 2-eksperten.