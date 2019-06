Ti MC-førere har omkommet på veiene hittil i år

Avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen får melding på telefonen hver gang det skjer en dødsulykke.

Den siste tiden har det tikket inn mange meldinger. Torsdag morgen fikk hun enda en melding.

Hittil i juni har ni personer omkommet i trafikken, fem av dem var MC-førere.

Uheldig utvikling

– Det er en svært uheldig utvikling. Med fem dødsulykker på motorsykkel hittil i juni, betyr det at ti personer har omkommet på MC til nå i år. Tilsvarende halvårstall i fjor er fem. Det er en trist statistikk, sier Ranes.

MC-ulykkene som endte med dødsfall hittil i juni:

27. juni: Mann i 30-årene omkom i Fræna nord for Molde.

24. juni: Mann i 20-årene omkom Larvik.

13. juni: Mann (35) omkom ved Knarvik i Nordhordland.

7. juni: Mann i slutten av 40-årene omkom i Vinje.

7. juni: Mann (25) omkom på fylkesvei 803 ved Flekkefjord.

Med så mange dødsulykker er vi, ifølge Ranes, tilbake til samme nivå som vi hadde i 2016.

Negativ trend

Etter flere år med stadig synkende dødstall i trafikken, både for bilister og MC-førere, ligger 2019 nå an til å bli et verre år på veiene enn de senere årene.

BEKYMRET: Avdelingsdirektør Guro Ranes ser en uheldig utvikling på ulykkesstatistikken. Foto: Statens vegvesen

Antall MC-ulykker har også gått ned de siste årene, til tross for at det har blitt flere som kjører MC.

Men statistikken viser likevel tydelig at MC-førere er de mest ulykkesutsatte i trafikken.

– Når det først skjer en ulykke med motorsykkel får det oftere større konsekvenser og skadene for MC-førere blir ofte større enn for bilførere, fordi de ikke har airbags, sikkerhetsbelter og beskyttende karosseri, sier Ranes.

Fordi konsekvensene av ulykker med motorsykkel nesten alltid er alvorlige, sier Ranes at sikkerhetsarbeidet for denne trafikantgruppa må ha særlig fokus på å forhindre at det skjer ulykker.

I praksis betyr det satsing på sikkerhetsbevissthet, førerkompetanse, samhandling og et forutsigbart vei- og trafikkmiljø. Samtidig er skadeforebyggende tiltak, som beskyttende klær, også svært viktig.

Kolliderte med elg

Erik Hokholt (40) kunne lett ha blitt en del av den tragiske statistikken i starten av MC-sesongen i år.

Torsdag 6. april hoppet han som vanlig opp på motorsykkelen da han skulle hjem fra jobben i Oslo, og satte kursen hjemover til Fjellstrand på Nesodden.

FLAKS: Møtet med elgen ble en vekker for Erik Hokholt. Han takker sikkerhetsutstyret for at det gikk så bra.Foto: Privat

Han lå i 80 kilometer i timen på den trafikkerte Midtveien, da plutselig en diger elg løp ut i veien foran han.