Høyesterett har behandlet et gruppesøksmål fra nær 3500 eiendomsskatteytere i Oslo mot Oslo kommune.

Tirsdag var høyesteretts avgjørelse klar.

De gir skatteyterne medhold i at vedtaket om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig, fordi kommunen var for sent ute med å skrive ut skatten.

Tilbakebetaling

De som deltok i gruppesøksmålet, får dermed tilbakebetalt eiendomsskatten for 2016.

I tillegg til at de mente skatten for 2016 ble varslet for sent, mente gruppen at bunnfradraget var for høyt, i og med at 80 prosent av boligeiere dermed ble fritatt for skatt.

Her ga høyesterett Oslo kommune medhold. De gjør det klart at kommunen er i sin fulle rett til å definere et slikt bunnfradrag.

– For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo, sier finansbyråd Robert Steen.

Konsekvenser

Det var et flertall på tre av fem dommere i Høyesterett som slo fast at eiendomsskatten i hovedstaden i 2016 ble skrevet ut for sent.

Dette er en avgjørelse som kan få konsekvenser for hele Kommune-Norge. Med stor sannsynlighet vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt, rekke å skrive ut skatten med virkning fra det første året i en valgperiode, mener Oslo kommune.

– Denne beslutningen legger en betydelig begrensning på et nytt kommunestyres mulighet til raskt å realisere politikken man går til valg på, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).