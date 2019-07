I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Opel Ascona. En bil som gikk fra å være en forholdsvis enkel, fornuftig og veldig vanlig familiebil på 70- og 80-tallet, til klassiker på nesten null koma niks. Dette er bilen som nå gjennom ett par generasjoner har appellert til mange bilentusiaster som klassiker og pen bruksveteren.

Ascona-modellene er fra storhetstiden til Opel. De hadde en rekke modeller som bød på en god dose sjel, sjarm og egenart. Dessuten var mange av modellene også å se i rallyløypene. Det har neppe innvirket negativt det heller.

En som nok er litt mer Opel-entusiast enn de fleste er Kim Andre og hans far Odd fra Sundebru, de har virkelig et smykke av en Opel Ascona. Men som så ofte før – det ligger et godt stykke arbeide bak.

Det er noe med de klassiske linjene på Opel Ascona … Det at det er en 400-kopi, gjør heller ikke saken dårligere. Tøff? Foto: Privat

Guttas og bilens historie får du her:

Bilen:

Merke og modell: Bilen er en Opel Ascona "B", fra 1980.

Hvor lenge har du eid den? Siden juli 2016

Hva har du gjort med den? Bilen er totalt restaurert fra bunnen. Kjøpte bilen kun som tomt skall. Så absolutt alt måtte kjøpes inn, noe som egentlig er greit for da kan man få den kvaliteten man ønsker, samt litt mer gromme deler.

Alt i understell er nytt. Poly foringer. Forsterka girkassefester. Alt av slitedeler er byttet. Forstilling ble sandblåst og lakkert opp. Pink 180 bremser framme. Alt av bensintilførsel er lagt opp nytt. Montert senkefjærer og Spax justerbare støtdempere. Nye 5 x120 stikkaksler og nav. Understellet er lakkert opp. Motor er bygd av RS-motorservice (Robert Skaugerud).

Girkassen er byttet til en 5-trinns Getrag fra Volvo 240. Bakaksel med 4.22:1 utveksling og sperre. Originalt Manta 400 interiør. Spesialsydde dørtrekk. Nytt taktrekk og i200 sportsratt. Stort sett alle delene er kjøpt av den beste kvaliteten jeg kunne finne.

Motorrommet er som resten av bilen; strøkent. Foto: Privat.

Liker best med bilen: Vanskelig å si. Det er hele opplevelsen med bilen. I mine øyne er den ekstremt brutal å se på – til og med når den står stille.

Liker minst med bilen: Har ikke rukket å bytte alle pakningene enda. Så bråker den litt vel mye, men nå skal det være litt slik også da, syns jeg. Ascona B 400 er jo faktisk i bunn og grunn en renraset rallybil, og da skal d bråke litt ekstra ...

Beste opplevelse med bilen: Det er alle de hyggelig kommentarene man får når man er ute og kjører. At folk stopper opp og tar seg tid til en prat, for Ascona 400 var jo noe av det råeste du kunne ha den gangen. Den vekker forsatt mye oppmerksomhet.

Bilen har fått «skreddersydde» BBS-felger. Foto: Privat.

Framtidsplaner for bilen: Det er å bytte pakningene på vinduer, dører etc. rundt om. De er ikke dårlige, men det er kommet noe lakk på dem fra tidligere eier. Det ser ikke så bra ut synes jeg. Vi planlegger og en ny motor, da en original 2.4-liter 16v som i Ascona 400 originalt.

Drømmebil: Det er Ascona B 400. En original en!!! Noe stort grommere bil enn det er vanskelig å få, mener jeg.

Annet: Vil gjerne få rette en stor takk til Torstein Nylund. Tryllekunstner med stålplater og lakksprøyte. Allan Borch Skoven for å skaffe alt vi trenger av deler til denne bilen! En mann med stor kjærlighet for Opel!! Poodcustom i Skien for noen ekstreme BBS RS-felger de lagde på mål for meg! Der kan de felger!!

Og sist, men ikke minst personen jeg ser mest opp til av alle! Nemlig min far Odd "Pontiac" Larsen. Vi har hatt flere tusen timer i garasjen sammen, etter vi startet å bygge biler da jeg var 14 år. Det har blitt noen restaureringer med årene. Endelig er vi i mål med en av våre kanskje største drømmer. Denne Ascona B-en med 400-look.

Slik ser Asconaen ut innvendig etter ombygging. Det skulle gå an å trives her. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Odd "Pontiac" Larsen og Kim Andre Larsen.

Alder: Vi er henholdsvis 57 og 29 år.

Bosted: Vi bor i Sundebru som ligger langs E18 mellom Kragerø og Risør.

Litt om meg selv: Jeg og min far har restaurert endel bil tidligere også. Det begynte da jeg var 14 år, med en 1975 Pontiac Firebird. Så "sykdommen" med bil har jeg fra min far. Så det har blitt noen Pontiacer, samt Opeler opp igjennom. Jeg kan også røpe at vi har mer på gang ...

Over 1,2 millioner Opel Ascona B ble produsert mellom 1976 og august 1981, da den siste trillet ut fra fabrikkportene.Foto: Privat.

