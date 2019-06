Han er kjent som en showmann på friidrettsbanen, men at Henrik Ingebrigtsen kan stå på en scene og synge er det færre som vet.

Det var på et arrangement med forbundets hovedsponsor Coop at eldstemann i Team Ingebrigtsen helt uten forvarsel hoppet opp på scenen og stjal mikrofonen fra Ravi.

– Vi hadde akkurat vært oppe på scenen, så kom Ravi på og sa at han alltid hadde hatt lyst til å møte oss i Team Ingebrigtsen. Så da sprang jeg bare opp på scenen igjen, hilste på, og dro en låt sammen med ham, ler Henrik Ingebrigtsen.

– Kan alt av tekster

Stuntet høstet selvsagt stor applaus blant de ansatte i salen. Men skal vi tro brødrene til Henrik, så ble ikke de så veldig overrasket.

– Endelig fikk Henrik leve ut drømmen om å være popstjerne, ler Filip Ingebrigtsen.

Han er imponert over hvor mange tekster broren kan, og fleiper med at han alltid har hatt lyst til å bli frontfigur i et band.

– Han kan jo tekstene på alle låtene i verden virker det som. Der er han helt rå, forteller lillebroren.

Også pappa Gjert var imponert.

– Jeg ble nesten litt satt ut av det han gjorde. Han slutter aldri å imponere meg i slike settinger, forteller Gjert Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen forteller at han har lett for å huske tekster på sanger han har hørt.

– Det er en stund siden jeg hørte på Ravi, men den teksten bare satt da jeg gikk opp der, ler han.

Står over konkurranse

Og eldstemann i Team-Ingebrigtsen får litt ekstra tid til å høre på musikk. Egentlig skulle han ha reist over til San Fransisco for å løpe 2 mile under Diamond League-stevnet i Stanford, men på grunn av skaden i hofta har han ikke fått gjort all den kvalitetstreningen han skulle. Dermed er 5000 meter i Diamond League i Lausanne neste på programmet for 27-åringen som imponerte med å sette norsk rekord på 3000 meter under Bislett Games for 14 dager siden.