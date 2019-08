Når jobben din består av å kjøre bil på en av Norges råeste racerbaner – da er det mildt sagt lov å kalle seg privilegert.

Christian Lauenborg har en slik jobb. Det er riktignok ikke banekjøring 365 dager i året, men likevel nok til at 50-åringen har kjørt særdeles mye på Rudskogen de siste årene.

– For å være helt ærlig har jeg ikke helt oversikt, men siden banen ble nyåpnet i 2011 har jeg funnet ut at jeg har minst 25.000 runder, forteller Christian.

Han er sjefinstruktør på Rudskogen og den første i Norge som er sertifisert instruktør fra Porsche i Tyskland.

Tilfeldigheter

En vanlig dag på jobb kan innebære å kjøre et knippe heftige modeller fra Porsche på bane. Enten det er i regi av Porsche sentralt i Tyskland, eller som instruktør på Rudskogens egne arrangementer.

– Det er selvfølgelig fantastisk moro å få lov til å drive med dette. Å kunne ha hobbyen som levebrød er helt klart en drøm.

Og drømmejobben har Christian hatt i snart 20 år. Det hele begynte faktisk med en kort telefonsamtale med Harald Huysman, som driver Rudskogen Motorsenter i dag.

– Ja, det er egentlig litt tilfeldig at jeg har denne jobben. Jeg kommer ikke fra en motorsport-familie og begynte med racing ganske sent, forteller Christian når vi møter han, bokstavelig talt på hjemmebane.

Å kunne kalle dette for arbeidsplassen, tipper vi føles helt greit.

120.000 besøkende

Han legger til at interessen for motorsport alltid har vært stor, men at hans første løp ikke ble kjørt før på slutten av 90-tallet.

– Da jeg passerte 30, gikk jeg litt i tenkeboksen. Drømmen var å formidle sikker kjøring med elementer og erfaringen min fra løp. Det endte med at jeg tok kontakt med Huysman i 1999, og noen måneder senere begynte jeg å jobbe som instruktør på Rudskogen.

Christian kjørte sitt første billøp på 90-tallet. I dag lever han av hobbyen sin.

– Så drømmejobben begynte med en enkel telefon?

– Hehe, ja. Du kan jo egentlig si det sånn.

Hvert år har Rudskogen 120.000 besøkende, og interessen stiger. Foreløpig er det Gatebil som er den klart største publikumsmagneten, men Rudskogen er heldigvis ikke bare for tilskuere.

Kastet opp i egen hjelm

Gjennom hele vår- og sommersesongen strømmer nemlig fartsglade mennesker til Rakkestad for å kjøre selv på bane.

Som instruktør på disse arrangementene, forteller Christian at det har dukket opp mange episoder opp gjennom årene.

– En gjenganger er at mange blir ganske stresset av alt adrenalinet man får av å kjøre bil på bane. For de fleste er det første gang, så overgangen fra rolig kjøring på landeveien, til 200 km/t i Porsche på bane, den er ganske stor.

– Noen mister rett og slett hodet litt. Det være seg alt fra å kjøre alt for fort inn i selv de krappeste svingene, til å sette bilen i revers i depot og dermed rygge inn i andre biler.

– Hvilken episode husker du alle best?

­– Det er mye. Men jeg husker spesielt en deltaker som kjørte seg selv bilsyk. Det endte med at han stoppet langs banen, kastet opp i egen hjelm og kjørte videre.

GT3 RS er en av Porsche sine desidert råeste modeller. Til Broom avslører Christian at Rudskogen Motorsenter har bestilt en slik bil, som skal leveres i løpet av høsten. Bilen skal blant annet brukes som "banetaxi" - hvor publikum og deltakere kan få sitte på. Tidligere ble en BMW M5 bruk til dette formålet.

Favorittbilen

Med nesten 20 år som sjåfør og instruktør på Rudskogen, er det ingen tvil om at Christian har fått ratte enormt mange, heftige biler.

– Jeg har kjørt mye forskjellig. Alt fra de gamle 3-seriene fra BMW til ulike superbiler fra Italia.

– Klarer du å plukke ut en favorittbil?

718 Cayman veier lite og leverer 300 hk. Det betyr en banevennlig kombinasjon.

– Da må vi nok til Tyskland og Porsche. 911 GT 3 og GT 2 RS peker seg ut, og er de råeste jeg har kjørt med skilter. Begge bilene gir den forutsigbarheten du er på jakt etter, samtidig som X-faktoren er på plass. GT2 RS er faktisk ikke så skremmende å kjøre på bane heller, selv om vi snakker 700 hk og bakhjulstrekk.

– GT2 eller GT3 RS, da?

– For å være helt ærlig velger jeg GT3 RS. Det er noe eget med sugemotoren, karakteren og lyden i den, forklarer Christian, som legger til at han også er imponert over den langt billigere Cayman og Cayman GT4 Clubsport.

– Den har for det første optimal vektfordeling, med midtplassert motor. I tillegg er vekten relativt lav, som betyr at man ikke trenger all verdens motoreffekt. Når bilen også er ekstremt lettkjørt, betyr det at det er enkelt å prestere gode rundetider, så lenge man kjører teknisk riktig, avslutter Christian – rett før han gjør seg klar for å ta i mot en ny gruppe, som skal entre Rudskogen for aller første gang.

Slik ser en racing-rigga Porsche 718 Cayman ut. Egentlig er den helt original, med unntak av bur, seter og noe lettvektsmaterialer.

Her kjører vi AMG GT R PRO med 585 hk på Hockenheimring i Tyskland.

