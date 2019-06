I VM-kvartfinalen mot alle odds - slår tilbake mot risikostempelet

Se Norge-England på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag 21.00 (sendestart 19.45 på Sumo og tv2.no, 20.30 på TV 2)

– Det er vel sånn folk oppfatter meg, ja. Men jeg oppfatter det ikke sånn selv. Jeg føler veldig mange har stemplet meg som en risikofylt spiller, og det er liksom noe som følger meg den dag i dag, men jeg føler at jeg har kontroll på det jeg gjør.

50/50: Maria Thorisdottir har kommet seirende ut av mange jevne nærdueller i VM til nå. Foto: Thibault Camus/AP

Svaret kommer fra Maria Thorisdottir, som etter å ha fullført fire strake VM-kamper på Norges vei mot kvartfinalene, og stått frem som en av lagets mest markante spillere i turneringen, vil slå tilbake mot dem som ser på henne som en forsvarer som tar for store sjanser i spillestilen sin.

– Jeg vil jo selvfølgelig aldri pådra meg et straffe eller mål imot. Det er jo ikke det jeg jobber for. Jeg jobber for å stoppe mål i mot, og føler jeg har gjort en god jobb der, og jeg føler jo at jeg har fått vist at selv om spissene har hatt et par meter i forveien, så har jeg følt at jeg har klart å løpt dem opp og stoppet dem i siste liten. Altså, det er bedre å stoppe spissene i siste liten enn at de gjør mål, så jeg føler jo at jeg gjør jobben min, sier 26-åringen.

Vil ha revansje mot England

Thorisdottir stråler i sommervarmen i den franske badebyen Deauville, rundt en fotballomgangs kjøretur fra Le Havre der Norge torsdag møter England i kvartfinalen i VM. Der vil Chelsea-stopperen ha revansje for nederlaget mot samme nasjon i åttedelsfinalen i Canada for fire år siden.

– Jeg husker det som om det var i går, da de scoret de to målene på rappen der i åttedelsen sist. Nå har jeg en sterk følelse av at dette her kan gå veien. Jeg ser virkelig fram til det. Det er jo veldig spesielt å spille mot lagvenninner som du trener med hver dag, og nå er du plutselig motstandere, men vi glemmer at vi er lagvenninner når vi går ut på banen der. For da er det Norge-England, forteller hun.

I VM mot alle odds

Thorisdottirs tilstedeværelse i kvartfinalen i VM var langt ifra noen garanti da hun i høst pådro seg hjernerystelse - den tredje i karrieren - og skaden satte henne ute av spill i hele ni måneder. Forut for mesterskapet hadde hun kun 90 minutters fotball i beina - og snakket åpent i TV 2s VM-podkast om at hun tidvis tvilte på om hun noen gang ville komme tilbake - men ifølge henne selv i dag var dette scenariet hele veien det eneste aktuelle.