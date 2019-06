De 2400 bildene ble funnet tilfeldig på et loppemarked i New York.

CD-R-platene som var merket «World Trade Center Ground Zero» var i dårlig forfatning, ifølge amatørhistorikeren Johnathan Burgess.

– Min bedre halvdel fant dem på et loppemarked. Vi samler og lagrer «vintage media» for samfunnstjenlige formål, forteller Burgess til TV 2.

Doktoren oppfordrer samtidig å støtte veldedige formål som kommer Ground Zero-arbeiderne til gode.

I et intervju med BBC sier han det er veldig sannsynlig at platene kunne havnet i søpla og blitt borte for alltid.

Hyllet ukjent helt

Burgess sørget for å overlevere bildene til Jason Scott, som deretter har delt dem fra en Flickr-konto.

Samme dag som den tidligere talkshow-verten Jon Stewart filleristet kongresspolitikere som ikke hadde sørget for å dekke de fremtidige utgiftene til 11. september-ofrene, benyttet Scott sosiale medier til å takke en av de ukjente heltene som deltok i det massive opprydningsarbeidet på Manhattan.

– Det ville vært nyttig å intervjue den som gikk rundt og tok alle disse unike bildene fra Ground Zero. Men vi kan ikke gjøre det. Han er død, skrev Jason Scott på Twitter.

Den anonyme fotografen var en av over 27.000 som jobbet i ruinene av World Trade Center etter terrorangrepene mot USA i 2001, der i alt nesten 3000 døde.

Kriseetatene tilstede på Ground Zero. Foto: Jason Scott/Textfiles

– Fotografen er ennå ikke identifisert. Vi håper på å komme i kontakt med familien, så de kan få tilbake bildene som tilhører dem, sier Burgess til TV 2.

RIsikerte liv og helse

Mange måtte betale en svært høy pris for innsatsen på åstedet, der de ble utsatt for giftig støv, røyk og kjemikalier.

I september 2018 var 2000 døde som følge av 9/11-relaterte sykdommer, ifølge BBC.

I 2010 inngikk flere tusen brannmenn, politifolk, bygningsarbeidere og andre et forlik med New York by.

De som pådro seg de mest alvorlige sykdommene, fikk erstatninger på opp mot 1 million dollar.

I 2020 kunne det bli slutt på utbetalingene fra et fond som ble opprettet for å dekke blant annet helseutgiftene til Ground Zero-arbeiderne.

Men kritikken fra Jon Stewart førte til at flertallsleder Mitch McConnell og kongresskomiteen møtte redningsarbeiderne på Capitol Hill med lovnader om at ordningen vil bestå, og at fondet skal få midler.

Mer enn 1100 ikke identifisert

Ødeleggelsene var svært omfattende etter terrorangrepet mot tvillingtårnene i World Trade Center.

Det tok åtte måneder og 600 millioner dollar å rydde bort over 1,5 millioner tonn med bygningsrester fra Ground Zero på Manhattan.

I mange år etterpå er det funnet menneskerester i ruinhaugen, og arbeidet pågår ennå.

I juni 2019 ble dødsoffer nummer 1643 identifisert. Mer enn 1100 levninger er ennå ikke identifisert.

Her er et utdrag av de nærmere 2400 Ground Zero-bildene den anonyme fotografen tok i ukene etter terrorangrepene. Bildene er hentet fra Flickr-kontoen, og gjengitt med tillatelse.