Etter ni år vender den amerikanske realityserien «The Hills» tilbake til TV-skjermen.

MTV-serien, som tok slutt i 2010 etter seks sesonger, er denne sommeren tilbake under navnet «The Hills: New Beginnings».

I den nye TV-serien følger man livet til de gamle «The Hills»-profilene, deres barn, familie og venner i Los Angeles.

Profiler som Brody Jenner, Audrina Patridge, Heidi Montag og Spencer Pratt vender alle tilbake.

Det dukker også opp et flere nye ansikter i «The Hills: New Beginnings», blant annet skuespilleren Mischa Barton (33).

Skandaler

Barton er best kjent for sin rolle som Marissa Cooper i dramaserien «The O.C.». Hun spilte i tenåringsserien fra 2003 til 2007.

Etter «The O.C.» gjorde hun noen skuespillerjobber og var med i amerikanske «Skal vi danse», men det var hennes private skandaler som skapte overskrifter i tabloidpressen.

Hun ble arrestert for fyllekjøring og besittelse av marihuana, hun har vært åpen om at hun hadde psykiske problem som gjorde at hun ble tvangsinnlagt, og hun har saksøkt sin egen mor for å ha stjålet penger fra henne.

Holdt seg borte fra rampelyset

Barton har tidligere fortalt New York Times at hun valgte å trekke seg bort fra rampelyset noen år. Hun flyttet fra Los Angeles til New York.

Skuespilleren forteller avisen at et søksmål var årsaken til at hun trakk seg tilbake. I 2017 saksøkte hun to ekskjærester for å ha prøvd å spre nakenbilder av henne.

VENDER TILBAKE: Dette er profilene i realityserien «The Hills: New Beginnings». Mischa Barton er nummer to fra venstre på nederste rekke. Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP/NTB scanpix

– En del av det føltes ut som om jeg rømte. Jeg ville bare ikke være der. Jeg ville være på Østkysten, så jeg dro dit. Jeg bodde i New York, utenfor byen, hvor jeg drev med ridning, sier hun til New York Times.

Comeback som reality-stjerne

I intervjuet uttaler hun at hun er klar for å komme seg videre nå, og i år gjør hun comeback som realitystjerne.

Ifølge Entertainment Tonight er Barton med i «The Hills: New Beginnings» fordi hun kjenner flere av de gamle profilene.

Nå vil skuespilleren vise hvem hun egentlig er gjennom reality-serien.

– Jeg føler at jeg har vært gjennom mye, særlig i løpet av de siste årene. Dette er som å starte et nytt kapittel av livet mitt, har hun tidligere uttalt til Entertainment Tonight.

Første episode av «The Hills: New Beginnings» hadde premiere i USA mandag.