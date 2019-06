Kan miste lisensen

Fredrikstad-klubben har nå fått inn nye investorer som har svingt pendelen i riktig retning.

Lignende det som skjedde da rike onkler reddet Vålerenga forrige sommer.

– Redd vi ikke kommer noen vei før lisenskravene strammes inn

TV 2s ekspert Bjørn Erevik er bekymret for den økonomiske driften i klubbene.

– Dette er dessverre ikke nye nytt. Det er altfor få lag som drives som en profesjonell bedrift, og for mange styres av hjertet fremfor hodet. Jeg er redd vi ikke kommer noen vei før man strammer inn lisenskravene. I Sverige er det for eksempel grisestrengt. Klarer du ikke å fikse økonomien på ett år, er det rett ut, sier han.

Han trekker samtidig frem at strengere lisenskrav kan føre til en liga med færre lag enn ønskelig.

– Det er en vanskelig situasjon, og på mange måter en ond sirkel for forbundet. For dersom det skal stilles like strenge krav i Norge som i Sverige kan vi i verste fall ende opp med en liga med fem-seks lag. Det er det jo ingen som ønske, men klubbene må drive mer profesjonelt. Med et underskudd på nærmere to millioner kroner kan du ikke skylde på nytt regnskapssystem, mener han.

Eide mener strengere krav ikke vil være en god løsning.

– Vi mener det er sunnere at klubbene får mulighet til å bygge seg opp igjen over tre år, enn å kappe bena under dem. Det mener vi er mer bærekraftig på sikt. Det er for eksempel alltids mulig å manipulere tallene på ett år, men følges klubbene tett opp over en periode på tre år vil det være umulig å manipulere deg ut av situasjonen, mener Eide.

Han er mener likevel at klubbene må ta seg i nakken.

– At tre klubber presenterer negativt økonomisk resultat i 2018 vitner om et krevende marked, men klubbene må bli flinkere med kostnadsstyringen. Nærmere to millioner kroner i negativt resultat er en stor del av totalomsetningen for de to aktuelle klubbene, og det er selvfølgelig ikke bra. Det er lett å tro at man kan kjøpe suksess, men det er ikke alltid at det gir en økonomisk gevinst. Det er spennende prosjekter på gang med nye arenaer flere steder, som også kan føre til at flere klubber vil drives mer profesjonelt, avslutter han.