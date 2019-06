Det går ikke en dag uten at klubber som Manchester United kobles til flere spillere. Likevel er det svært få av ryktene som blir noe mer enn bare rykter.

Neville gir litt mer innsikt i hvorfor Manchester United kun har signert en spiller så langt i dette vinduet.

– Det er vanskelig å handle. Alle vet at Manchester United ønsker seg spillere og da går prisene opp. Du må prøve og oppmuntre spillere til å komme til klubben. Spillere og agenter gjør hjemmeleksene sine. De har antakelig 50 møter før de signerer for en klubb nå om dagen, skriver den tidligere backen i sin spalte i Sky Sports.

– Manchester United er en av mange klubber som er ute etter de store signeringene. Det er vanskelig når alle klubbene vil ha de samme spillerne. Alle vil ha Harry Maguire. Alle vil ha Christian Eriksen, mener Neville.

Neville skriver at spillerne ofte har fire-fem klubber som er interessert i dem, og at de gjør valgene sine med omhu. Nå mener han Manchester United har en stor jobb for å bygge et lag som kan kjempe om Premier League-tittelen, og at det handler både om å få spillere inn, og selge de som er overflødige.

– Manchester United må ikke beholde Pogba

Paul Pogba har den siste tiden vært ryktet vekk fra Manchester United, og har gjennom uttalelser om at han er på jakt etter en ny utfordring ikke akkurat roet ryktene.

Neville er klar på at Manchester United ikke er nødt til å beholde midtbanestjernen.

– Manchester United må ikke beholde noen spillere. De er et bedre lag når Pogba spiller, men hvis spillere ikke vil være i klubben må de ikke beholde han. Alle må være med og enige om retningen klubben skal ta.

Solskjærs tidligere lagkamerat er klar på at Solskjær første oppgave nå er å finne ut hvilke spillere som er klare for å være med klubben i en ny retning. Nå mener han det handler om å få spillere inn før spillere selges for å holde prisene nede.

– Det handler om timing og manøvrering på markedet slik at de kommer til et punkt der de vet de får inn spillere før de selger spillere. Ellers vil de bli et enkelt mål for klubber som ønsker å presse prisene opp.

Det har vært spekulert i om mangelen på Champions League-spill neste sesong vil være et problem for Manchester United, men Neville håper ikke det vil være noe problem.

– Jeg liker å tenke at spillere vil se forbi det, og se på hvor stor denne klubben er og hva den kan få til i fremtiden. Dersom en spiller velger en klubb basert på om de er i Champions League eller ikke én sesong, vil jeg si de ikke er rett for klubben.

– Du vil at spillere som kommer til United skal få klubben tilbake der den hører hjemme. Helt på toppen, avslutter United-legenden.