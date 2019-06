Nyheten om en medisinsk nødsamtale der Michael Jackson var involvert begynte å sirkulere rundt i verden kl.21 norsk tid, torsdag 25 juni, 2009.

TMZ

Det var kjendisnettstedet TMZ som først meldte at popstjernen var sendt til sykehus.

Kl.23.26 norsk tid ble Kongen av pop erklært død. Det ble totalt kaos utenfor sykehuset, UCLA Medical Center i Los Angeles hvor hundrevis av fans hadde samlet seg og nyhetshelikoptere sirklet over.

DØMT: Michael Jacksons lege, Conrad Murray under rettsaken i Los Angeles, oktober, 2011. Foto: Reed Saxon/Scanpix

Det var broren til Michael, Jermaine Jackson som bekreftet at superstjernen omkom av en hjertefeil. Michael Jackson ble 50 år.

«Killing Michael Jackson»

I en ny dokumentar «Killing Michael Jackson» kommer det frem nye detaljer rundt Michael Jacksons død. Rettsmedisineren konkluderte at popkongen døde av akutt propofol-forgiftning. Legen til Jackson, Conrad Murray har innrømmet at han jevnlig forsynte Jackson med medikamentet på grunn av stjernens angivelige søvnvansker.

En flaske propofol havnet under et bord med duk i soverommet der Michael Jackson døde. Da flasken ble funnet av politilegen Orlando Martinez, som undersøkte artistens død, spurte han Jacksons lege Conrad Murray hva legemiddelet ble brukt til.

Mistenkelige

Svaret førte til at Martinez og hans to politikollegaer Dan Myers og Scott Smith begynte å mistenke Jacsons private lege, Conrad Murray ikke fortalte sannheten.

HOLMBY HILLS: Huset der Michael Jackson døde i Los Angeles. Foto: Chris Carlson/Scanpix

I den nye dokumentaren forteller de tre politibetjentene Martinez, Myers og Smith om utredningen og avslører samtidig flere tidligere ukjente detaljer og popstjernens siste tid og hans bortgang.

Conrad Murray

I «Killing Michael Jackson» påstås det at Conrad Murray kom hjem til artisten tolv timer før Michael Jackson ble funnet død av ambulansepersonell.

Men Murray skal ha brukt lang tid på å ringe nødnummeret.

Skjulte bevis

Da etterforskerne gikk gjennom telefonen til Murray oppdaget de at legen hadde sendt mail og snakket i telefonen istedet for å ha holdt popstjernen under oppsikt. Når Murray siden oppdaget at Jackson ikke pustet skal han ifølge politiet ha ryddet unna medikamenter, og siden ropt på sikkerhetsvakter for å be dem ringe 911 og startet førstehjelpsbehandling.

De tre etterforskerne Martinez, Myers og Smith sier også i dokumentaren at Conrad Murray forsøkte å skjule hva han egentlig ga Michael Jackson av medisiner og narkotikaklassifiserte legemidler.

Conrad Murray ble dømt for uaksomt drap og sonet to år av en fire års fengelsstraff.