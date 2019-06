Forsvarerne: Derfor må Ludvigsen frifinnes

– Jeg vil også advare retten mot å spekulere i hvorfor fornærmede skulle lyve. Spekulasjon er sjelden egnet i straffesaker, sier Zimmer.

– Dere kan godt komme til at N.N. er troverdig, men likevel frifinne Ludvigsen. Strafferetten er ikke så svart-hvit at den ene må lyve for at den andre skal snakke sant, sier han.

TILTALT: Gjennom to uker har tiltalte Svein Ludvigsen sittet i retten med advokat Per Zimmer på sin høyre side. Her tegnet av rettstegner Ane Hem. Foto: NTB scanpix

Likevel sier Zimmer at det er flere grunner til å tro at 25-åringen snakker usant.



Han viser blant annet til at fornærmede på et ungdomshjem tidligere har forklart seg om en voldsepisode der en over 100 kilo tung mann la seg oppå ham og holdt ham nede i flere timer. Hans psykolog har senere slått fast at det umulig kunne stemme.

– Vi vet at han har overdrevet før, og vi vet at han aktivt har brukt trusler for å få det som han vil, sier Zimmer.

Besøk på ungdomshjem

For de to øvrige fornærmede er Vaag tydelig på at han mener det slett ikke er bevist noe seksuell kontakt.

En lettere psykisk utviklingshemmet 26-åring som Ludvigsen ifølge tiltalen har hatt sex med ved én anledning i 2014, har forklart at Ludvigsen besøkte ham opptil fem ganger i uka på et ungdomshjem.

En annen beboer har forklart at Ludvigsen var langt sjeldnere innom ungdomshjemmet, og at den daværende fylkesmannen dessuten besøkte alle beboerne – ikke bare fornærmede.

Ludvigsen har i retten forklart at han ikke husker 26-åringen, selv om flere meldinger mellom de to er lagt frem for retten. Meldingene viser blant annet at de to har snakket om fornærmedes statsborgerskap og mulighetene for å møtes til en middag i Oslo.

– De har ikke snakket om meningen med livet, eller kristendom, hva som gjør mennesker lykkelige. I høyden er det snakk om vær og vind, sier Vaag.

Vaag viser til den sakkyndige rapporten som er utarbeidet om 26-åringen. Han ber dommeren ha den med seg når de vurderer fornærmedes troverdighet.

– Jeg sitter med en følelse av at man bare tar for gitt at det har vært masse kontakt, selv om det bare kan bevises sporadisk kontakt.

Ifølge flere vitner har fornærmede på ungdomshjemmet gitt uttrykk for at Ludvigsen er hans venn, og han skal også ha kalt ham «onkel Svein». Hvis han ikke fikk det som han ville, truet han gjerne med å ringe fylkesmannen.

Det beviser ingenting om deres påståtte forhold, mener Vaag.

– Når N.N. sa han skulle ringe fylkesmannen, vet vi ikke engang om det gjelder Ludvigsen eller embetet, sier han.

Viser til bedrageri

Den siste fornærmede anmeldte selv Ludvigsen til politiet i desember 2015, men saken ble henlagt. Vaag mener politianmeldelsen kan ha vært motivert av en annen straffesak.

Den fornærmede 33-åringen ble i november 2015 dømt for bedrageri etter å ha meldt inn uriktige opplysninger til NAV i en periode.

Som følge av dommen ble det startet utvisningssak mot mannen. Den saken er nå satt på vent i påvente av behandlingen av Ludvigsen-saken.

– Han har aktivt brukt denne saken til å stoppe prosessen med utvisning. Jeg sier ikke at dette er begrunnelsen for anmeldelsen, men ber retten ta det med seg, sier Vaag.

Forsvareren peker på at det er bevist SMS-kontakt mellom 33-åringen og Ludvigsen, og at fornærmede på et tidspunkt besøkte Ludvigsen på et hotell.

– Det er ingen tekniske bevis, ingen bilder eller noe som beviser seksuell kontakt. Da koker det her ned til en troverdighetsvurdering, der retten må ha beviskravet med seg. Man kan velge å tro på det N.N. (fornærmede) sier, men det er ikke nok. Man må være overbevist eller helt sikker, sier Vaag.

Porsvarernes prosedyre pågår fortsatt, og saken oppdateres fortløpende!