To ganger i året gjennomfører Virke Reiseliv befolkningsundersøkelsen Reisepuls.

De nyeste tallene viser at tre av fire av nordmenn planlegger sommerferie i år. Av disse skal 53 prosent til utlandet, som er en nedgang på fem prosentpoeng fra 2018.

– Flere enn i fjor oppgir Norge som sommerferiefavoritt, og utsetter turen til varmere strøk til høstferien, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv.

Favorittlandene

Kanskje er det fjorårets ekstraordinære sommer som gjør at flere satser på norgesferie i år.

For de som skal til utlandet i sommer, er Danmark den klare favoritten. Hele 26 prosent svarer at ferien sannsynligvis vil tilbringes blant røde pølser og vindmøller.

På andre- og tredjeplass over land nordmenn planlegger å reise til, finner vi de sedvanlige favorittene Spania og Sverige. På delt fjerdeplass er Hellas og Italia.

Blant charterfavorittene viser tallene at Tyrkia er på vei tilbake for fullt, etter noen år med mindre tilstrømming fra norske ferieturister.

Mindre bråk og færre terrorangrep kan være en årsak til at landet igjen seiler opp som en favoritt.

Nordmenns sommerferie-favoritter Land Prosent som vil reise dit Danmark 26 Spania 20 Sverige 18 Hellas 11 Italia 11 Tyskland 9 Frankrike 8 Kroatia 7 Tyrkia 7 USA 7

Spania høstferie-vinneren

Bergmål sier det er mange som velger å dele opp sommerferien i to, ved å tilbringe en del i Norge og en del i utlandet. Hun forklarer at reiselivsoperatørene i Norge ser positivt på 2019, og at charter-operatørene opplever en økning av bestilte reiser tettere opp mot avreisedato enn tidligere.

– Uteblir badetemperaturene her hjemme, ser vi fra historikken at flere kaster seg på en tur til varmere strøk selv om dette ikke var planen, sier Bergmål.

I høstferien skal 57 prosent til utlandet, mot 54 prosent i fjor. Spania er helt klart den mest populære destinasjonen for høstferien. med 46 prosent som svarer at de vil reise dit.

På andreplass er Italia med 12 prosent, mens tredjeplassen innehas av Tyskland med ti prosent. På fjerdeplass ligger sommerferielandet Hellas med ni prosent.

Lavere feriebudsjett

Nesten hver tredje nordmann svarer at hensyn til miljøet i svært eller ganske stor grad er styrende for valget av destinasjon og produkt i ferien.

Tallet har ligget stabilt det siste året. Til sammenligning svarte 33 prosent det samme på tilsvarende spørsmål i desember 2018.

– De siste måneders debatt om flyskam ser dermed ikke ut til å ha påvirket folks ferieplaner for 2019, sier Bergmål.

Feriebudsjettet går noe ned, og ligger i snitt på 36.450 kroner for året. I fjor var dette gjennomsnittlig på 40.650 kroner.

– I fjor så vi at både reiselyst og budsjett lå høyt, og da er det ikke unaturlig å se justeringer i år, sier Bergmål.

I undersøkelsen er det gjennomført 500 intervjuer, og resultatene er vektet på geografi, kjønn og alder. Datainnsamlingen er gjennomført av Opinion/Norstat i juni 2019.