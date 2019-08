Man skulle kanskje tro at hypermoderne Tesla Model 3 og den gamle litt trauste Volvo 240 ikke har stort mer enn fire hjul og ratt til felles.

De to bilene representerer da også forskjellige tidsepoker i bilbransjen.

Volvo 240 kom midt på 70-tallet, den gangen ABBA fortsatt var på vei opp og fram, oransje og brun var en helt vanlig og kurant fargekombinasjon og olabuksene ikke kunne få nok sleng …

Den gang det var stas med fasttelefon, musikk kom fra LP-plater og TV-en hadde én kanal.

Nå skal det riktignok sies at Volvo maktet å holde liv i 240-modellen uvanlig lenge, og at den slik sett var med over både til farge-TV og mobiltelefon. Bilene var kjente for å være trauste, driftssikre og bensintørste. De ble ofte kjøpt nye av folk som ikke hadde spesielt stort behov for å gjøre seg bemerket.

Den siste ble bygget i mai 1993. Nesten 19 år var den med oss.

Høyteknologisk bombe

Elbilen Tesla Model 3 ble overlevert de første norske eierne i mars i år. Til kjøpere som da hadde ventet i nesten tre år på bilen sin fra bestillings-tidspunktet. Bilen er vel det nærmeste vi kan komme en høyteknoligisk bombe nå. Spekket med det siste av det kule, moderne – og om vi ser på interiøret – minimalistisk.

I motsetning til Volvoen bruker den ikke bensin, har ikke noe CO2-utslipp, den går som ei kule og kjøres gjerne av folk som liker å vise seg, i alle fall bitte-litt, frem.

Akkurat nå er den noe av det kuleste og nyeste man kan eie, til en litt folkelig pris. Den blir etter alt å dømme også Norges mest solgte bil i år.

Måtte grave i gamle papirer

Tesla Model 3 er en sedan. Det vil si en bil med tradisjonelt bagasjelokk. En biltype som som de siste årene ikke akkurat har solgt all verden. For å si det pent. Biler som VW Passat, Toyota Avensis og Ford Mondeo solgte vel over 85 prosent stasjonsvogner. Volvo kuttet rett og slett ut S70 og fortsatte med stasjonsvognen V70. Av samme årsak. Salget var for dårlig. For bare å nevne noen eksempler.

Nå er plutselig Norges mest solgte bil, en sedan igjen! Når skjedde det egentlig sist – tenker du kanskje? Det var i alle fall det vi gjorde, og begynte å grave litt i gamle papirer ... For ja, vi er tilbake til den gangen det meste var på papir og svært lite, om noe i det hele tatt, var digitalt.

Det er også her den gamle Volvo 240-en kommer inn i bildet. Den solgte jo også veldig godt og var Norges mest solgte bil i mange, mange år. Faktisk helt fra første år, som var 1975 og til og med 1980 toppet den mest solgt-liten. Nå skal det riktignok legges til at den også kunne fås som stasjonsvogn, men det var definitivt 2- og 4-dørsmodellene som sto for brorparten av 240-salget.

Og etter nesten 40 år (!) har vi altså fått en sedan-bestselger her i Norge igjen.

