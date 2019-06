Amerikanske SpaceX skjøt tirsdag morgen opp raketten Falcon Heavy fra NASAs Kennedy Space Center i Florida i USA.

SpaceX-grunnlegger Elon Musk kaller oppskytningen den mest krevende i historien, fordi hele 24 satellitter skal slippes ut i tre forskjellige baner rundt jorden.

I tillegg bærer raketten med seg asken til 152 mennesker, som skal slippes ut i verdensrommet.

Prisen for å få fraktet aske til verdensrommet er på litt over 40.000 kroner per gram, ifølge avisen EarthSky.

SpaceX har to ganger tidligere skutt ut raketter, første gang, 6. februar i fjor, skjøt Musk ut sin personlige Tesla Roadster i rommet.

Andre oppskytning fant sted 12. april i år, og målet med denne oppskytningen var å få telekommunikasjonssatellitten Arabsat-6A ut i en geostasjonær bane.