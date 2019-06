Wan-Bissaka skal reise til Manchester for medisinsk sjekk veldig snart, skriver BBC. Sky Sports melder at 21-åringens medisinske sjekk kan finne sted i løpet av de neste 24 timene.

Den vanligvis svært treffsikre BBC-journalisten David Ornstein skriver på Twitter at det dreier seg om en overgangssum på 540 millioner kroner for 21-åringen. Han skal få en lønn på opptil 860 000 kroner i uka.

Ornstein melder om at United beholder videresalgsklausulen de har på Wilfried Zaha, selv om det har vært spekulert i om denne ville bli fjernet som en del av avtalen. Zaha skal ønske seg vekk fra Selhurst Park, og dersom han selges har United krav på 25 prosent av summen.

Wan-Bissaka fikk sin Crystal Palace-debut mot Tottenham 25. februar 2018, og har siden den tid hatt fast plass på høyrebacken hos Palace.

– En forsterkning

TV 2s fotballekspert Petter Myhre har tidligere sagt at han mener at Wan-Bissaka er en god signering av de røde djevlene.

– De har slitt i den posisjonen. Valencia er ferdig, Young har vært veldig variabel og Darmian har ikke slått til. Det er en posisjon de bør forsterke, og jeg vil si at han er en forsterkning, sier Petter Myhre.

– Fordelen er at han kjenner ligaen, kulturen, har vist at han holder nivået og er fortsatt ung med utviklingspotensial. Men som alle andre signeringer, er det en viss risiko i kraft av at det er annerledes å spille for en storklubb som Manchester United enn Crystal Palace, påpeker han.

– En moderne back

Wan-Bissaka fikk sitt gjennombrudd i London-klubben mot slutten av 2017/18-sesongen. Denne sesongen har han vært fast inventar, og har markert seg ved å ligge i toppen av taklingsstatistikkene i Premier League.

– Jeg synes han har vært veldig positiv. Han var en av de beste høyrebackene i ligaen forrige sesong, selv om han hadde tøff konkurranse i Walker, Alexander-Arnold med flere, sier Myhre.

Han beskriver 21-åringen, som slo tre målgivende pasninger i Premier League, som en moderne back.

– Han har stor fart, god løpsvilje og er villig til å være med fremover. Det har, sånn jeg har forstått det, vært Solskjærs ønske å ha offensive backer. På papiret er dette en forståelig signering, mener TV 2s fotballekspert.