Noen er allerede i gang, mens andre snart skal av gårde: Sommerferien står for døren for veldig mange av oss. Det kan bety reiser og opplevelser til nye, spennende og ukjente steder.

Ikke så rent sjelden er en leiebil inkludert i planen. Og da skal du vite hva du gjør.

For det å leie bil i utlandet er ofte en prøvelse når det kommer til forsikringer. Få har oversikt over hva deres egen reiseforsikring dekker, og hos mange utleieselskaper er forsikringene laget unødvendig komplisert når man bestiller bil på nett.

– Hver sommer blir vi kontaktet av en rekke kunder som står hos utleiefirmaet og er usikker på alle forsikringene de blir forsøkt prakket på når de skal hente ut bilen. Leiebilbransjen er preget av lite samarbeid, og ofte altfor kompliserte forsikringsløsninger. Usikkerheten ender ofte med at man tar alle tilleggsforsikringene, og leiebilen blir plutselig dobbelt så dyr som man var forespeilet, sier Roy Vetaas, reiseekspert i Tryg Forsikring.

Unngå å betale dobbelt

For deg som skal leie bil gjelder det å unngå dobbeltdekning. Har du en reiseforsikring eller kredittkortforsikring, gjelder det å vite hva disse dekker med hensyn til leiebil. Reduksjon av egenandel på kasko og tyveri er som oftest inkludert i reiseforsikringen din.

– Leier du bil i utlandet på nettet er det mange ganger ikke mulig å kjøpe alle forsikringer ved bestilling. Du kan altså regne med å måtte betale ekstra for det når du henter bilen. I tillegg opererer selskapene med ulike navn på forsikringene, og det kan skje at egenandelforsikringen du betaler ekstra for ikke reduserer egenandelen i alle tilfeller. Ikke nok med det, noen av selskapene har ingen forsikringer som dekker skader på dekk, felg, glass, speil og understell. Man kan bli svett av mindre, sier Vetaas, i en pressemelding.

Disse forsikringene MÅ du ha!

Den viktigste dekningen du må sørge for å ha er ansvarsforsikring, kasko- og tyveriforsikring.

Ansvarsforsikring skal alltid være inkludert i grunnleieprisen i EU og EØS og kalles gjerne TPL (Third Party Liability).

Kaskoforsikringen dekker skader på leiebil, minus egenandel. Uten kasko kan du måtte dekke alt ved en skade. Forsikringen kalles gjerne CDW (Collision Damage Waiver).

I tillegg kan man tegne egenandelsforsikring som skal redusere egenandelen ved skade når du har kasko. Denne er inkludert i mange reiseforsikringer eller kredittkortforsikringer. Disse kalles gjerne SCDW (Super Collision Damage Waiver).

Biltyveriforsikring er som regel inkludert i EU og EØS, men dette bør sjekkes. Uten en slik kan man måtte dekke hele prisen av bilen dersom den blir stjålet.

Også her kan man tegne egenandelsforsikring som skal redusere egenandelen ved tyveri. Denne er inkludert i mange reiseforsikringer eller kredittkortforsikringer, og kalles gjerne STP (Super Theft Protection).

Egenandel kan koste deg 15.000

– Egenandelen kan være veldig høy dersom bilen blir skadet, skader andre biler eller blir stjålet. Det er ikke uvanlig med egenandel opptil 15.000 kroner. Med vår beste reiseforsikring er egenandelen for både skade og tyveri allerede dekket. Har du tenkt deg utenlands og samtidig leie bil bør du absolutt vurdere å tegne en oppjustert reiseforsikring. Da får du både egenandelsforsikring samt en rekke andre tilleggsytelser for en mye mindre pris per dag enn de spesialiserte forsikringene de selger hos leiebilselskapene, sier Vetaas.

