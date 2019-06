PSG tilbød Manchester United Neymar i bytte mot Paul Pogba, melder Independent. Begge spillerne ønsker seg vekk fra sine nåværende klubber, men United-direktør Ed Woodward takket nei til avtalen av to grunner. Den første skal være at Neymar har en lønn på nesten dobbelt så mye som Uniteds best betalte spiller Alexis Sanchez. Den andre skal være at Woodward ikke har gitt opp håpet om å beholde Pogba.

Samme avis skriver at Neymar sannsynligvis ender i gamleklubben Barcelona. Spanske El Mundo skriver imidlertid at brasilianeren ikke får returnere til katalanerne før han unnskylder til fansen og aksepterer et lønnskutt.

Arsenal er ute etter Celtics venstreback Kieran Tierney (22), men Unai Emery må ut med halve overgangsbudsjettet dersom avtalen skal gå i boks, skriver Telegraph. Celtic krever rundt 270 millioner kroner for den skotske backen.

Fremtiden til Mateo Kovacic er usikker. Låneavtalen mellom Real Madrid og Chelsea går ut 1. juli, og de blå har så langt ikke tilbudt ham en forlengelse, skriver Goal.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United vil rette blikket mot Borussia Dortmunds Jadon Sancho dersom de selger Paul Pogba, skriver The Sun.

Den spanske 22-åringen Dani Ceballos skal være på vei bort fra Real Madrid. Tottenham skal være blant de interesserte klubbene. Real Madrid vil ikke vurdere bud under 514 millioner kroner for midtbanespilleren, skriver spanske AS.

Tottenham er på jakt etter danske Andreas Skov Olsen. 19-åringen scoret 19 mål i den danske Superligaen denne sesongen, og Nordsjælland skal være ute etter å få drøyt 160 millioner kroner stortalentet, skriver Mirror.

AC Milan skal være interesserte i Arsenals midtbanespiller Lucas Torreira, men the Gunners er ikke interessert i å kvitte seg med uruguayaneren, skriver Mirror.

Londonklubben har Dalian Yifang-vingen Yannick Ferreira Carrasco i kikkerten, men har ikke lagt inn noe bud på den tidligere Atletico Madrid-spilleren, skiver Football.London.

Juventus-manager Maurizio Sarri ønsker seg Tottenham-back Kieran Trippier, men får kamp av sin tidligere klubb Napoli, skriver Mirror.

Newcastle vil beholde Salomon Rondon til tross for tidligere manager Rafa Benitez' avgang, skriver Daily Star. Spissen fra Venezuela var på lån hos the Magpies forrige sesong.

Nyopprykkede Aston Villa ønsker å hente Luton Town-back James Justin til Villa Park, men får konkurranse av Leicester om 21-åringens underskrift, skiver Birmingham Chronicle.

Den ungarske midtbanespilleren Dominik Szoboszlai (18) ønsker seg vekk fra Red Bull Salzburg. Arsenal, Barcelona og Borussia Dortmund er interessert, skriver Football.London.