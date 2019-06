Ap vil endre loven for å stoppe ny jobb-trend

Arbeiderpartiet bekymrer seg over den nye bemannings-appen «Staffers». Partiets nestleder, Hadia Tajik, ønsker å endre arbeidsmiljøloven for å unngå at den nye trenden blir fast praksis i arbeidslivet.

– Det som er problematisk med denne saken her er at det fjerner forutsigbarhet for arbeidsfolk og applikasjonen advarer om at de kan gi opp mot 10.000 kroner i bot hvis man får en fast ansettelse, sier Tajik.

– Billigere enn andre løsninger

Gründer Kristian Midjaas (27) sier derimot at deres løsning er en tryggere måte å rekruttere for bedrifter.

– Slik rekrutteringsbyråer fungerer i dag er at de tar høye summer for å finne en ny ansatt for en bedrift, uten at bedriften får en garanti for at de får noen. Med «Staffers» er rekrutteringen tryggere for bedrifter da de kun betaler et beløp på 2500 kroner når de faktisk ansetter noen, som er et svært lavt beløp i forhold til andre rekrutterings tjenester, sier Midjaas.

De tre gründerne Kristian Midjaas (27), Tom Berglund (26) og Christian Wright (27) mener å ha funnet løsningen på problemet med å fylle opp vaktlistene når noen blir syke eller det dukker opp behov for flere servitører i restaurantbransjen.

Med mobilappen «Staffers» kan bedrifter legge ut ledige vakter, og interesserte kan melde seg til vaktene. Deretter kan man inngå en arbeidsavtale med et par tastetrykk på mobiltelefonen.

Risikerer faktura på 10.000

Tajik mener gebyret på 10.000 kroner, som bedrifter kan bli fakturert dersom de ikke melder fra om fast ansettelse, kan hindre slike ansettelser. På selskapets nettsider står det at bedrifter må rapportere om fast ansettelse innen en måned.

Midjaas svarer derimot at selskapet faktisk aldri har fakturert et så høyt beløp.

– Bedriftene får flere muligheter til å melde ifra om ansettelser mot et rekrutteringsgebyr på 2500 kroner. Boten er ment som en måte å få bedrifter til å opprettholde vilkårene mellom Staffers AS og bedriften, da det er mange useriøse aktører som dessverre preger restaurantbransjen, sier gründeren.

– En fot innenfor

Midjaas sier løsningen har fått flere i fast arbeid og at appen er en måte for folk å få en fot innenfor arbeidslivet.

Tajik advarer derimot bransjen mot å ta imot denne teknologiske løsningen.

– Vi må heller ikke være naive og tenke at hver eneste idé som kommer er noe vi må gripe hen og bringe tungt inn i arbeidslivet vårt. Dette kan være svært uheldig. Det kan fortrenge faste ansettelser. Det kan gjøre denne typen midlertidige engasjementer til det ordinære i norsk arbeidsliv, sier Ap-politikeren.